"Газпром" може втратити $6,2 млрд: невизнаній "республіці" пропонують списати борги

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що "Газпром" повинен анулювати борги Придністров'я, якщо конфлікт з невизнаною республікою буде врегульовано.

Про це він сказав в ефірі телеканалу PROTV-Chisinau, повідомляє "Інтерфакс - Україна". При цьому він нагадав, що облік споживання газу ведеться окремо по правому і лівому березі Дністра, і Кишинів не має наміру платити за рахунками Тирасполя (столиця "республіки").

"Борг Придністров'я перед "Газпромом" у розмірі $6,2 млрд є обов'язком дочірньої компанії російського концерну – "Молдова-газ". Це не може бути боргом уряду Республіки Молдова, це не може бути боргом, який мають сплачувати громадяни Молдови", – сказав Додон.

За його словами, існують різні рішення цієї проблеми. "Для погашення цього боргу є активи компанії "Молдова-газ" в Придністровському регіоні. В принципі вони відповідають цими активами. У разі, якщо буде таке рішення погасити борг. Але я вважаю, що в момент політичного врегулювання придністровського конфлікту ці борги повинні бути анульовані", – заявив Додон.

У січні 2017 року після обрання на посаду Додон у Москві заявив, що "борг Придністров'я за газ є боргом Молдови". Однак потім він уточнив, що це не борг Молдови, він утворився в результаті відносин між двома економічними агентами - "Газпромом" і "Молдова-газом".

Молдова висунула вимоги до "Газпрому"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Молдова закликала Росію вивести свої окупаційні війська з Придністров'я.

Молодова домовилася про продовження контракту на поставку російського газу, а також можливості його транспортування в обхід України.

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