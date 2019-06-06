"Газпром" готується до "газової війни": в "Нафтогазі" заявили про нову небезпеку

Російський монополіст "Газпром" та європейські постачальники готуються до чергової "газової війни", але Україна має шанси підготуватися.

Таку заяву зробив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що є небезпека – через виплати дивідендів може не вистачити грошей на закупівлю "блакитного палива".

За словами Коболєва, транзит через Україну за п'ять місяців виріс на 8%. В європейських підземних сховищах газу зараз на 20 млрд куб більше газу, ніж в середньому за два попередні роки. Приріст запасів становить 60%.

"Ми також закуповуємо додатковий газ, Україна вже імпортувала на 20% більше газу, ніж на ту ж дату минулого року. Станом на 1 червня в українських підземках 11,5 млрд куб.м. – це на 1,8 млрд куб.м. більше, ніж торік", – заявив Коболєв.

Андрій Коболєв Facebook / Андрій Коболєв

Глава "Нафтогазу" уточнив, що до початку опалювального сезону Україна зможе вийти на необхідний рівень 20 млрд кубометрів, якщо такими темпами газ буде накопичуватися.

"Тоді ми будемо готові до будь-яких дій Газпрому, і позиція України у переговорах буде захищеною. Але цьому на заваді може стати дефіцит обігових коштів у Нафтогазу. За той газ, який ми поставили раніше, "газзбути" та виробники тепла заборгували 61,4 млрд грн. Це удвічі більше, ніж нам потрібно, щоб якісно підготуватися до зими", – додав він.

За словами Коболєва, ще одним фактором дефіциту є вимога Кабінету міністрів оплатити 90% прибутку НАК як дивіденди до кінця червня. А гроші для покупки газу на зиму потрібні вже зараз.

ГТС України Телеканал 24

"Доводиться обирати – дивіденди зараз, чи захист від кризи. Частині державних підприємств уряд дозволив платити лише 30% прибутку. Нам не завадила б хоча б розстрочка, поки ми не почнемо продавати газ. Другий шлях – залучити кредитні кошти. Для цього необхідний дозвіл та активна участь Кабінету міністрів як нашого єдиного акціонера", – підкреслив він.

Коболєв запевнив, що в наповненні підземних сховищ Україна поки рухається за графіком. Але якщо не вирішити проблему у найближчі тижні, закупити достатні обсяги газу буде неможливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коболєв раніше допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. За його словами, РФ буде тягнути час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні та, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

У свою чергу, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що продовження домовленостей має бути заснованим на прагматизмі та відмові від судових суперечок.

"Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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