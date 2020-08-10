"Газпром" через борги може провалити виплати акціонерам

Російський "Газпром" через величезні борги, які виникли внаслідок падіння цін на газ, може не виконати обіцянку виплатити акціонерам не менш 40% від чистого прибутку.

У цьому випадку "Газпром" може знизити дивіденди нижче нижньої межі, йдеться в публікації "Коммерсанта".

"За підсумками 2020 року компанія повинна заплатити акціонерам не менше 40% прибутку. У 2019 вона виконала свої зобов'язання, виплативши 360,8 млрд руб. Але якщо відношення скоригованого чистого боргу до EBITDA ("брудний" прибуток, до вирахування податків, відсотків і відрахувань на амортизацію, - Ред.) за підсумками року перевищить 2,5, рада директорів має можливість зменшити рівень виплат", – відзначається в публікації.

Автори прогнозують, що за підсумками другого і третього кварталів прибуток "Газпрому" сильно впаде, оскільки ціни на газ в Європі і Азії, що обвалились на початку року більш ніж на 40%, відновлюються вкрай повільно

"Так, спотова ціна газу на голландській TTF 4 серпня досягла найвищого з квітня рівня в $80 за 1 тис. кубів. При цьому "Газпром" поки чекає середньої експортної ціни газу у 2020 році в $133 за 1 тис. кубів (проти $203 у 2019 році)", – вказали автори.

Опитані виданням аналітики прогнозують, що в другому і третьому кварталах розрив між боргом і EBITDA посилиться. Отже, провал планів "Газпрому" розрахуватися з інвесторами в повному обсязі дуже ймовірний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" в травні продавав блакитне паливо за ціною нижче своєї собівартості, йдеться в даних російської статистики. При цьому з того моменту ціни в Європі впали ще нижче, як мінімум найближчі місяці, до початку опалювального сезону, російському газовому монополісту доведеться працювати в збиток.

Глава російського "Газпрому" Олексій Міллер 12 років тому обіцяв, що його компанія стане найбільшою в світі з капіталізацією $1 трлн. Але з тих пір російський монополіст лише подешевшав у 6 разів.