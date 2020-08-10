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"Газпром" через борги може провалити виплати акціонерам

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
1,8 т.
Газпром

"Газпром" може провалити виплату дивідендів. колаж Обозревателя

Російський "Газпром" через величезні борги, які виникли внаслідок падіння цін на газ, може не виконати обіцянку виплатити акціонерам не менш 40% від чистого прибутку.

У цьому випадку "Газпром" може знизити дивіденди нижче нижньої межі, йдеться в публікації "Коммерсанта".

"За підсумками 2020 року компанія повинна заплатити акціонерам не менше 40% прибутку. У 2019 вона виконала свої зобов'язання, виплативши 360,8 млрд руб. Але якщо відношення скоригованого чистого боргу до EBITDA ("брудний" прибуток, до вирахування податків, відсотків і відрахувань на амортизацію, - Ред.) за підсумками року перевищить 2,5, рада директорів має можливість зменшити рівень виплат", – відзначається в публікації.

Автори прогнозують, що за підсумками другого і третього кварталів прибуток "Газпрому" сильно впаде, оскільки ціни на газ в Європі і Азії, що обвалились на початку року більш ніж на 40%, відновлюються вкрай повільно

"Так, спотова ціна газу на голландській TTF 4 серпня досягла найвищого з квітня рівня в $80 за 1 тис. кубів. При цьому "Газпром" поки чекає середньої експортної ціни газу у 2020 році в $133 за 1 тис. кубів (проти $203 у 2019 році)", – вказали автори.

Опитані виданням аналітики прогнозують, що в другому і третьому кварталах розрив між боргом і EBITDA посилиться. Отже, провал планів "Газпрому" розрахуватися з інвесторами в повному обсязі дуже ймовірний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" в травні продавав блакитне паливо за ціною нижче своєї собівартості, йдеться в даних російської статистики. При цьому з того моменту ціни в Європі впали ще нижче, як мінімум найближчі місяці, до початку опалювального сезону, російському газовому монополісту доведеться працювати в збиток.

Глава російського "Газпрому" Олексій Міллер 12 років тому обіцяв, що його компанія стане найбільшою в світі з капіталізацією $1 трлн. Але з тих пір російський монополіст лише подешевшав у 6 разів.

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