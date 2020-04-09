"Газпром" чекають роки збитків, а тарифи в Україні впадуть: скільки заплатимо

Світові ціни на газ будуть відновлюватися ще кілька років. "Газпром" чекають складні часи, тоді як українці можуть сподіватися на дешеві енергоресурси.

Детальніше про те, як і чому падатимуть ціни на газ, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ціна на газ обвалилася на кілька років

Поточні ціни на газ ледь покривають витрати "Газпрому", йдеться в дослідженні Fitch Ratings. Агентство переглянуло всі свої прогнози: блакитне паливо буде дешевшим, ніж можна було собі уявити ще кілька місяців тому.

У найбільших європейських хабах TTF і NBP до $3,5 за тисячу кубічних футів ($123,6 долара за тисячу кубометрів) з $5,5 ($194,2 за тисячу кубометрів). "Газпром" вже втратив мільярди доларів. У січні його оцінювали в $98,1 млрд, а 10 березня – $56,3 млрд.

Аналітик Максим Пархоменко в коментарі OBOZREVATEL заявив: до кінця весни ціна досягне майже $40. До речі, сама Росія завдяки накопиченим запасам цілком може пережити кілька років кризи. Втім, навіть за такої вартості виконати бюджет не вдасться.

"Поточні ціни в Європі та Азії ледь покривають грошові витрати половини циклу (які охоплюють змінні експлуатаційні витрати та транспортування в Європу) постачальників природного газу й СПГ, включно з "Газпромом" і виробниками в США", – йдеться в публікації Fitch.

Попит на газ у Китаї знизився, водночас європейські сховища заповнені, вводяться в експлуатацію нові СПГ-потужності. Все це призведе до того, що вартість блакитного палива падатиме.

Зниження цін очікується і в Україні

Україна залежить від зовнішніх ринків. Коли у світі дешевшає газ, з часом це позначається і на платіжках для простих українців. Днями в "Нафтогазі" повідомили: вартість буде знижуватися принаймні до літа.

"Ринкові коливання неминуче впливають на ціну газу в Україні, зокрема для населення. "Нафтогаз" очікує продовження здешевлення газу щонайменше до початку літа", – розповіли в компанії.

Причин для цього декілька:

світові ціни на газ падають;

сховища заповнені запасами;

зима була теплою.

Однак поки блакитне паливо доходить до України з європейських хабів, ціна, з огляду на подорожчання долара, збільшується. "На європейському ринку котирування різко знизилися наприкінці березня до 7 євро/МВт-год. Імовірно, в квітні цифри залишаться на цьому ж рівні, а це в межах 4000 грн. На українському ринку", – пояснює OBOZREVATEL глава біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський.

Аналітик Єгор Комов впевнений: відновлення ціни в 2020-му може відбутися тільки ближче до осені. До цього часу вартість блакитного палива в Україні коливатиметься в межах 4 грн за кубометр.

"Країни-експортери зазнаватимуть збитків. Для нас як залежної від імпорту енергоресурсів економіки тут є і свої переваги. Економія може скласти кілька мільярдів доларів на рік", – розповідає Комов.