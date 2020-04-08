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8 квітня • оновлено в 21:54
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"Газпром" чекають роки збитків, а тарифи в Україні впадуть: скільки заплатимо

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Світові ціни на газ будуть відновлюватися ще кілька років. "Газпром" чекають складні часи, тоді як українці можуть сподіватися на дешеві енергоресурси.

Детальніше про те, як і чому падатимуть ціни на газ, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ціна на газ обвалилася на кілька років

Поточні ціни на газ ледь покривають витрати "Газпрому", йдеться в дослідженні Fitch Ratings. Агентство переглянуло всі свої прогнози: блакитне паливо буде дешевшим, ніж можна було собі уявити ще кілька місяців тому.

У найбільших європейських хабах TTF і NBP до $3,5 за тисячу кубічних футів ($123,6 долара за тисячу кубометрів) з $5,5 ($194,2 за тисячу кубометрів). "Газпром" вже втратив мільярди доларів. У січні його оцінювали в $98,1 млрд, а 10 березня – $56,3 млрд.

"Газпром" чекають роки збитків, а тарифи в Україні впадуть: скільки заплатимо

Аналітик Максим Пархоменко в коментарі OBOZREVATEL заявив: до кінця весни ціна досягне майже $40. До речі, сама Росія завдяки накопиченим запасам цілком може пережити кілька років кризи. Втім, навіть за такої вартості виконати бюджет не вдасться.

"Поточні ціни в Європі та Азії ледь покривають грошові витрати половини циклу (які охоплюють змінні експлуатаційні витрати та транспортування в Європу) постачальників природного газу й СПГ, включно з "Газпромом" і виробниками в США", – йдеться в публікації Fitch.

"Газпром" чекають роки збитків, а тарифи в Україні впадуть: скільки заплатимо

Попит на газ у Китаї знизився, водночас європейські сховища заповнені, вводяться в експлуатацію нові СПГ-потужності. Все це призведе до того, що вартість блакитного палива падатиме.

Зниження цін очікується і в Україні

Україна залежить від зовнішніх ринків. Коли у світі дешевшає газ, з часом це позначається і на платіжках для простих українців. Днями в "Нафтогазі" повідомили: вартість буде знижуватися принаймні до літа.

"Ринкові коливання неминуче впливають на ціну газу в Україні, зокрема для населення. "Нафтогаз" очікує продовження здешевлення газу щонайменше до початку літа", – розповіли в компанії.

Причин для цього декілька:

  • світові ціни на газ падають;

  • сховища заповнені запасами;

  • зима була теплою.

Однак поки блакитне паливо доходить до України з європейських хабів, ціна, з огляду на подорожчання долара, збільшується. "На європейському ринку котирування різко знизилися наприкінці березня до 7 євро/МВт-год. Імовірно, в квітні цифри залишаться на цьому ж рівні, а це в межах 4000 грн. На українському ринку", – пояснює OBOZREVATEL глава біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський.

Аналітик Єгор Комов впевнений: відновлення ціни в 2020-му може відбутися тільки ближче до осені. До цього часу вартість блакитного палива в Україні коливатиметься в межах 4 грн за кубометр.

"Країни-експортери зазнаватимуть збитків. Для нас як залежної від імпорту енергоресурсів економіки тут є і свої переваги. Економія може скласти кілька мільярдів доларів на рік", – розповідає Комов.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
комунальні послуги тарифи газ
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zhukov vanya
zhukov vanya
Может я и наивный,но так как у меня автономное отопление,а зима теплая,плата за газ получилась почти в три раза меньше,чем прошлую зиму. Так,что мне не надо верить,не верить,я воочую все вижу сам.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
как наивно..
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Смешные люди! Все завтра, деньги, пенсии , европейские.....но завтра. Может быть!
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Економіка Ринки та компанії

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