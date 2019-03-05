"Газовий" удар Путіна по Україні: США не можуть зупинити РФ

Нова газова директива ЄС буде ухвалена до запуску "труби Путіна" в обхід України. Документ, який нібито мав зупинити "Північний потік-2", у кращому разі створить проблеми Кремлю.

OBOZREVATEL з'ясував, як на запуск трубопроводу Путіна вплине нова європейська директива і чому Німеччина зайняла позицію "проти" України.

Головне:

нова газова директива буде ухвалена до кінця 2019-го;

документ передбачає, що половина газу, який проходить через "трубу", не повинна мати відношення до "Газпрому";

оператор нової "труби" має бути незалежний від "Газпрому";

Німеччина зайняла позицію РФ, а інтереси США збіглися з українськими;

запуск газопроводу зокрема може зробити Кремль заручником Німеччини.

Газова директива і газопровід в обхід України: що відбувається

Газопровід в обхід України, швидше за все, добудують і запустять. Таку думку поділяють і українські експерти, і європейські чиновники. Остання надія — нова газова директива ЄС і відмова Данії "пускати" газопровід на територію своїх вод — швидше відтермінують запуск і обмежать роботу, але не зупинять "трубу".

Мовляв, побудувати "Північний потік-2" в обхід Данії можна, але коштуватиме це дорожче і часу це займе більше, заявив у ефірі одного з телеканалів глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв. "До кінця 2020 року теоретично можливо, але остаточне рішення країна, яка має на це вплив, Данія, ще не прийняла. Якщо росіяни будуть змушені йти цим газопроводом в обхід данських вод, це буде набагато довше і набагато дорожче", — заявив Коболєв.

Північний потік 2

Водночас нова газова директива, яка мала стати ударом по "трубі Путіна", також всього лише обмежить потік. Уже відомо, що "Північний потік-2" має відповідати новій газовій директиві ЄС. Документ перебуває на стадії узгодження. Голова директорату Єврокомісії з енергетики Домінік Рісторі заявив: європейські чиновники розраховують, що нова директива набуде чинності до запуску газопроводу. І часу лишилося небагато — до кінця 2019-го.

Отже, якщо директива ЄС набуде чинності до того, як росіяни разом із партнерами добудують "трубу", їм доведеться виконувати наступні вимоги:

оператором газопроводу має бути незалежна від "Газпрому" компанія;

половину всього газу мають постачати не з "Газпрому", а від незалежних постачальників.

Друга норма може призвести до того, що за проектної потужності у 55 млрд куб. м на рік використовуватимуть лише половину. Щоправда, для "Північного потоку-2" можуть затвердити виключення. І на це свою згоду має дати країна, яка перша приймає "блакитне паливо". Йдеться про Німеччину. Погодивши своє рішення з Єврокомісією, Берлін може надати "газопроводу Путіна" особливі умови.

У Німеччині вже сказали: що б не сталося, навіть якщо США введуть нові санкції, газопровід добудують. "Санкції США можуть змусити західні фірми вийти з проекту "Північний потік-2". Це, однак, не завадить Росії самостійно завершити спорудження газопроводу", — заявив кілька тижнів тому міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Щоправда, при цьому в Берліні обіцяють, що частину транзиту газу через Україну збережуть. В "Нафтогазі" ставляться до цього більш скептично. "Турецький потік" може забрати на себе близько 30 млрд куб. м, а "Північний потік-2" — близько 55 млрд куб. м. Загалом це означає, що транзит можуть зовсім зупинити.

Україна в разі запуску газопроводу в обхід своєї території може втратити близько 2-3% ВВП, підрахували в Міністерстві фінансів. І до такої перспективи варто готуватися. У проект інвестували величезні гроші і втрачати їх не збираються.

Офіційний Берлін пояснює: юридичних підстав для того, щоб згорнути проект, немає. Німеччина найперше переслідує власні інтереси. Після запуску ПП-2 вона стане найбільшим газовим хабом у Європі і отримає колосальні прибутки, пояснює експерт-міжнародник Максим Ялі.

За Україну заступилися США, але ситуацію це не змінить

"Північний потік-2" дозволить німцям безпосередньо отримати російський газ, а Німеччина як потенційний ринок для американського скрапленого газу зникне, заявив у інтерв'ю OBOZREVATEL екс-віце-прем'єр РФ Альфред Кох. Саме з цієї причини, впевнений політик, США підтримують Україну і виступають проти запуску "ПП-2".

"Тому американці не хочуть цього проекту. Україна і Польща теж втрачають гроші, адже через ці країни не буде того обсягу транзиту газу, який є зараз. Це очевидні речі, але особисто я не бачу в цьому якоїсь спеціальної підоснови. Все просто — німцям цей проект вигідний, а Польщі, Америці та Україні — ні", — пояснив Кох.

Дональд Трамп

При цьому російський опозиціонер додає: якщо у Німеччині є альтернатива (наприклад, скраплений газ США), то "Газпром" фактично залежить від Європи. І враховуючи, що нова газова директива дає Німеччини розширені права, Путін може стати заручником Берліна.

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Українська газотранспортна система, від якої досі залежить Росія, ризикує повністю втратити свою роль. І це загрожує не лише втратами близько $3 млрд на транзиті. Позиція України: залежність РФ від газотранспортної системи змушувала її стримувати будь-яку військову агресію на території, де проходить "труба". В умовах, коли Росія через нашу територію постачає свій головний товар — газ — країна-агресор не могла допустити жодних надзвичайних подій.

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