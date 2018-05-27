"Газовий" удар по Україні: Росія похвалилася проривом

Російський газовий монополіст "Газпром" і турецький уряд підписали угоду по сухопутному ділянці другої нитки газопроводу "Турецький потік".

Він йде в обхід України та буде використовуватися для поставок газу в ЄС. Новина про прорив по "Турецькому потоку" була опублікована на офіційному сайті "Газпрому".

"Сьогодні відбулося підписання протоколу між ПАТ "Газпром" і урядом Турецької Республіки про сухопутну ділянку транзитної нитки газопроводу "Турецький потік" для поставок російського газу європейським споживачам", - сказано в повідомленні.

"Газпром" підкреслює, що ця угода дозволяє перейти до практичних кроків по прокладці газопроводу. За будівництво сухопутної частини відповідатиме спільна проектна компанія TurkAkim Gaz Tasima AS, яку створять на паритетній основі.

Газопровід The New Times

Нагадаємо, 6 грудня 2016 року Туреччина ратифікувала угоду з Росією про будівництво газопроводу. В Україні заявляли, що у цього проекту практично немає шансів. Крім того, глава МЗС Павло Клімкін заявляв, що проект суперечить інтересам України.

"Газпром" завершив будівництво морських ділянок газопроводу "Турецький потік" на території РФ у листопаді 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці квітня "Газпром" оголосив про завершення будівництва морської частини першої нитки "Турецького потоку".