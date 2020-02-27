Газовий контракт з Росією: стало відомо, як Україна прогнулася в 2009 році

Експерший заступник голови "Нафтогазу" Ігор Діденко, який був одним із співавторів скандальних "газових контрактів" 2009 року, заявив, що Україна тоді сама запропонувала "Газпрому" підняти ціну газу на $40 – з $235 до $275.

При цьому, за його словами, угоду тоді підписували в дуже складних умовах "газової війни". Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому". Кремль заблокував подачу газу в Україну, тож без російського палива замерзали країни Європи.

"Домовленість про ціну $235 і стрибок на $40 – це все була історія до нового року. Тобто 31 грудня 2008 року в офісі "Газпрому" домовлялися про підписання ймовірного контракту на один календарний рік – на 2010-й. От там дійсно йшлося про ціну газу $235. Коли вже майже про все було домовлено, представники "РосУкрЕнерго" і "УкрГазЕнерго" з’явилися в офісі "Газпрому" та повідомили, що українська сторона готова підписати контракт, де ціна буде вища, ніж $235 на $40", – сказав Діденко.

Поставки газу в Україну

Він допустив, що ціна злетіла зі схвалення президента України Віктора Ющенка. На думку Діденка, Ющенко був зацікавлений в тому, щоб поставки газу в Україну йшли через "РосУкрЕнерго". При цьому Діденко не зміг відповісти, чи можна називати додавання до ціни $40 "корупційною складовою" та кому вона могла бути вигідною.

"Що мало робитися з додатковим прибутком, це знають ті, хто мав стосунок до функціонування "РосУкрЕнерго", а "Нафтогаз України" до функціонування цього СП жодних стосунків не мав. Там засновники – швейцарські компанії, та ще дві австрійські, одна з них представляла інтереси "Газпрому", а друга – інтереси Фірташа. "Газпром" – публічна компанія, тому у них все відображено у фінансовій звітності. А що робилося з частиною грошей, яка припадала на частку австрійської компанії, яка представляла інтереси Дмитра Фірташа, це треба запитати у нього, тільки він знає, була там" корупційна складова", – пояснив Діденко.

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