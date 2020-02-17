Україну обікрали на $800 млн: як на газових схемах вкрали мільярди, а відкупилися за копійки

Президент Володимир Зеленський під час передвиборної кампанії натякав на "посадки". А Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрито пообіцяв в одному з інтерв'ю: "посадки будуть, наша справа довести до суду".

OBOZREVATEL вирішив допомогти силовикам і нагадати про гучні справи, які так і залишилися безкарними. Перше з таких справ – газові махінації братів Кацуба.

Вони яскравий приклад, як після гучних звинувачень із боку ГПУ, показового затримання у військовій прокуратурі та викриття у ЗМІ можна фактично вийти сухими з води.

Брати по черзі обіймали керівні посади в "Нафтогазі" і "Чорноморнафтогазі". Сукупні збитки, яких завдали державним компаніям перераховані схеми, за оцінками журналістів-розслідувачів, становить $800 млн.

Після того, як почалося кримінальне переслідування, Сергій Кацуба втік з України. А Олександр підписав мирову угоду з прокуратурою, вніс до бюджету 100 млн грн, фактично відкупившись.

Про те, яке відношення мають Кацуби до масштабних газових схем і як уникли покарання, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

У чому підозрюються брати:

підписали акти виконаних робіт на 285 млн грн (дослідження шельфу Чорного моря), яке не було виконане;

підписали угоду на поставку 3,4 млрд кубів газу за ціною майже в 12 млрд грн без попередньої оплати (що не було ухвалено);

заплатили за вишки вартістю $210 і $179 млн $400 і $398 млн відповідно.

У чому підозрюють братів Кацуб

Злочини Кацуб розслідував зараз уже колишній генпрокурор Юрій Луценко. Тоді він дійшов висновку, мовляв, Олександр Кацуба сам нічого не вигадував, а лише підписував документи.

Фактично, як заявляв Луценко, вину брата було доведено. "Він дав досить цінні свідчення, як на мене, про високопосадовців тодішнього сектора влади Януковича. Також він заплатив 100 млн гривень, отримавши за цю угоду 18 місяців позбавлення волі", – заявив Луценко.

Олександра затримали у червні 2016-го. Йому інкримінували ст. 255 (створення злочинної організації) та ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. А вже у березні 2017-го його відпустили.

За версією слідства, Кацуба-молодший допоміг компанії Курченка "Газ України 2020" вкрасти у держкомпанії бензину на 500 млн грн (близько $63 млн за курсом того часу). Різниця лише у тому, що до Курченка наші правоохоронці зараз дотягтися не можуть, а ось до Кацубі у них раптом зникли претензії.

І це лише один із епізодів. Кацуб також пов'язують із "вишками Бойка". Їхня реальна вартість $210 і $179 млн, а заплатили за них $400 і $398 млн відповідно. Тоді міністром енергетики та вугільної промисловості був Юрій Бойко, саме його прізвищем і охрестили гучну справу у ЗМІ. Щоправда, доказів проти самого ексміністра немає, а Юрій Луценко заявляв, що це напевно схема Сергія Кацуби (старший з братів). Він її придумав, а потім пішов із держпідприємств, передавши своє крісло молодшому брату разом зі схемами.

"Старший якраз і вів "вишки". Якщо чесно, складається враження – згідно з інформацією, яку ми маємо, що вони більшою мірою вишки Кацуби, ніж Бойка. Якщо він дасть свідчення на Юрія Бойка, можливо, вони ще стануть такими", – заявив Луценко.

А ось проти Бойка, пояснили в ГПУ, доказів немає.

Але зібраних доказів і навіть зізнань не вистачило для того, щоб посадити Кацуб. Зараз вони обидва на волі. OBOZREVATEL звернеться до правоохоронних органів із проханням пояснити, яким чином брати залишилися безкарними і хто ухвалив рішення про те, на яких умовах звільнити Кацубу-молодшого.

Живе на широку ногу

Анатолій Матіос (на той час головний військовий прокурор) заявив: Олександр Кацуба витратив на своє весілля 1,7 млн євро. Це вдалося дізнатися завдяки листуванню в телефоні, який у підозрюваного виявили під час затримання.

"Їхня діяльність обумовлена тим, що один прагнув зберегти свій тютюновий бізнес (йдеться про співучасника злочину. – Ред.), інший – мати можливість влаштувати весілля у Франції за 1,768 млн євро (Кацуба. – Ред.) І купувати дружині щодня по 2-3 кольє "Картьє" вартістю 100 тисяч євро. Про це йдеться у матеріалах листування, які були вилучені при затриманні Кацуби-молодшого Куликом. Він прилетів до України на два дні. Маючи такі гроші, вирішив відвідати концерт Вакарчука – показати себе тусівці. Під час затримання мобільний телефон вилучили. А цей "цар життя" нічого розумнішого не придумав як залишити все листування у своїх месенджерах протягом останніх 3 років", – розповів Матіос в інтерв'ю LB.

На весілля запросили російських зірок, а сам захід провели у Франції.

Усього за 100 млн грн Олександр Кацуба зумів, фактично, відкупитися від правоохоронців. Зараз же він витрачає отримані мільйони доларів. Найближчим часом OBOZREVATEL опублікує розслідування про те, яу пройшло розслідування і хто ухвалював рішення про його звільнення, незважаючи на докази масштабної корупції у нафтогазовій сфері.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!