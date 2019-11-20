"Газова війна неминуча": названо дату, коли Кремль накинеться на Україну

Позиції України в переговорах щодо транзиту набагато сильніші, ніж запевняють російські ЗМІ. Але це означає, що найближчим часом Росія розгорне проти України "газову війну" в повну силу.
А те, з якою силою пропаганда Кремля намагається переконати світ у своїх успіхах, підтверджує, що він провалив головне завдання – добудувати "Північний потік-2" до того, як закінчиться контракт з Україною. Про це сказано в публікації "Інформаційного спротиву".
Там пишуть, що практично відразу, як Бундестаг затвердив документи Третього енергопакету ЄС для Німеччини, в РФ усвідомили, що він скоріше відповідає принципу "ні вашим, ні нашим", аніж інтересам Росії. У Кремлі визнали, що укладення транзитного договору з Україною не уникнути, але вирішили зробити це "з іншого боку".
Після цього в пресі з'явилося багато заяв від компаній, пов'язаних з "Північним потоком-2", про те, що першу нитку цього наземного газопроводу планують ввести в експлуатацію 1 січня 2020 року, а друга буде добудована до кінця наступного року. В процес включився навіть Володимир Путін, який заявив, що ризик припинення транзиту російського газу через територію України існує, маючи на увазі, що альтернативний українському маршрут вже майже готовий.
"Ці повідомлення можна розглядати як елемент "психологічної війни", в ході якої Росія намагається схилити Україну до підписання договору щодо транзиту газу на вигідних для себе умовах. Це викликано тим, що РФ зіштовхнулася із вкрай неприємною проблемою: вона не в змозі в необхідні терміни завершити будівництво обхідних шляхів навколо України, які дозволили б їй виключити її з системи експорту російського газу в Європу принаймні найближчим часом", – пояснюють автори.
Вони роблять висновок – навіть у кращому випадку "Північний потік-2" вийде на повну потужність не раніше осені 2020 року, що говорить про повний провал реалізації проекту у відведений час. Адже його зміст і полягає у створенні маршруту транспортування газу в Європу в обхід України до, а не після закінчення дії українсько-російського контракту на його транзит.
"Газова карта" Європи
Також автори зазначають, що незважаючи на прийняття Бундестагом Третього енергопакету ЄС, він поки ніяк не позначається допомагає "Північному потоку-2". А вирішувати питання про його завантаження все одно доведеться в Брюсселі, що буде вкрай складно.
Росія нав'язує негайне підписання транзитного договору, обіцяючи навіть дати знижку в 25%. Але з одним "але": Україна повинна відмовитися від виграних в Стокгольмському арбітражі $3 млрд і від майбутніх позовів.
У матеріалі сказано, що саме тут криється вся суть питання. Справа в тому, що у Росії взагалі немає впевненості, що вона зможе завантажити "Північний потік-2" більше, ніж на 50% – з появою на ринку скрапленого природного газу російський газ Європі особливо не потрібен.
"Саме тому "танці" навколо України полягають не тільки в питаннях відмови "Нафтогазу" від рішення Стокгольмського суду і підписання вкрай необхідного і вигідного Росії короткострокового, наприклад, річного контракту на транзит, а й для вирішення нагальної задачі – повернути "під своє крило" український газовий ринок", – йдеться в публікації.
Звідси висновок: більшість повідомлень у ЗМІ з приводу "Північного потоку-2" слід вважати елементом "гібридної війни" і підготовки до "газової війни". Передбачається, що вона розпочнеться 1 січня 2020 року, хочемо ми цього чи не хочемо.
"Не Київ її починає, тому вона неминуча: адже з урахуванням ставок – можливого припинення Україною "пострадянських газових взаємин", повністю побудованих на корупційних схемах, сама можливість побудови в ній цивілізованого газового ринку – це приз, за який варто боротися, а головна біда в тому, що те ж саме чудово розуміють і в Кремлі", – підсумували автори.
Північний потік-2
колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива із 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості та рядових споживачів.
Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує винятково російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.
"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд у суді проти "Газпрому" заради знижки при купівлі газу в Росії.
Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.
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