Газова війна з Росією: "Нафтогаз" розкрив деталі "плану "Б"

У "Нафтогазі" розкрили деталі "плану "Б", яким дадуть відповідь Росії, якщо та зірве переговори по транзиту газу. Від "Газпрому" вимагатимуть компенсацію в $14 млрд.

Про це розповів виконавчий директор компанії Юрій Вітренко в інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, підставою для компенсації є контракт з "Газпромом" на транзит газу, в рамках якого Україна має право вимагати перегляду тарифу в більшу сторону. Привід – "бездіяльність", на яку Росія прирікає українські трубопроводи.

"В контакті є посилання на європейські правила формування тарифу. А вони передбачають відображення наших витрат, в тому числі так звану прискорену амортизацію і знецінення української ГТС. Чому амортизація прискорена? Тому що ми будемо використовувати умовну транзитну частину української ГТС не 15 років, скільки їй залишилося технічно служити за нормативами, а тільки до кінця 2019 року, тому що потім не буде транзиту", – пояснив Вітренко.

Керівник "Нафтогазу" каже, що претензії України будуть розглянуті в рамках арбітражного процесу. Свою частину вимог Росія озвучила в червні 2019 року. Україна відповість на них в листопаді, і тоді ж висуне позов на компенсацію в $ 11-14 млрд. За його словами, слухання призначені на весну 2021 року. А остаточне рішення може бути винесено до кінця 2021 року.

Україна подасть потужний позов проти "Газпрому"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії немає іншого виходу, як продовжити контракт про транзит газу через Україну ще хоча б на 1,5-2 роки. Але щоб не підписувати його на довший термін, вона буде всіляко тиснути на Україну. Таку думку висловив глава ради НБУ Богдан Данилишин.

Також російський "Газпром" може на деякий час повністю припинити транзит газу через Україну, щоб шантажувати Євросоюз припиненням поставок. Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт нафтогазового ринку Геннадій Кобаль, коментуючи переговори про продовження транзиту газу через Україну після 2019 року.

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