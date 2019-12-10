Міста відключать від газу: Коболєв назвав ще одну небезпеку від зупинки транзиту

У разі початку "газової війни" з боку Росії і припинення транзиту, деякі українські міста можуть бути відключені від газу.
Про це заявив керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в ніч на вівторок. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"У нас є певні проблеми в тих містах, які безпосередньо живляться з території України або Молдови, де потенційно можуть бути негаразди технічного характеру, на які ми як "Нафтогаз" або новий оператор вже не зможемо впливати", – сказав Коболєв.
Він додав, що ці питання були недавно поставлені в Стокгольмському арбітражі. "Ми сподіваємося, що там можуть їх вирішити", – зазначив Коболєв.
Водночас керівник "Нафтогогазу" додав, що все належне, щоб підготувати країну до зими, компанія зробила. "У нас рекордні запаси газу в підземних сховищах, у нас протестовано і відремонтовано систему, у нас готова система швидкого реагування. ... Ми сподіваємося на хороший варіант, але готові й до поганого", – сказав Коболєв.
"Газова війна"
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну буде мати негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.
Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.
"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.
Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.
Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.
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