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10 грудня • оновлено в 12:07
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Міста відключать від газу: Коболєв назвав ще одну небезпеку від зупинки транзиту

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У разі початку "газової війни" з боку Росії і припинення транзиту, деякі українські міста можуть бути відключені від газу.

Про це заявив керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в ніч на вівторок. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас є певні проблеми в тих містах, які безпосередньо живляться з території України або Молдови, де потенційно можуть бути негаразди технічного характеру, на які ми як "Нафтогаз" або новий оператор вже не зможемо впливати", – сказав Коболєв.

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Він додав, що ці питання були недавно поставлені в Стокгольмському арбітражі. "Ми сподіваємося, що там можуть їх вирішити", – зазначив Коболєв.

Водночас керівник "Нафтогогазу" додав, що все належне, щоб підготувати країну до зими, компанія зробила. "У нас рекордні запаси газу в підземних сховищах, у нас протестовано і відремонтовано систему, у нас готова система швидкого реагування. ... Ми сподіваємося на хороший варіант, але готові й до поганого", – сказав Коболєв.

"Газова війна"

"Газова війна"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну буде мати негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

  • Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Теги
газ НАК "Нафтогаз"
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Хо Хол
Хо Хол
НАФТОГАЗ МОЩНО ОКОНФУЗИЛСЯ, ГАЗПРОМ ЖЕСТКО ПОСАДИЛ КОБОЛЕВА НА МЕСТО, ВИТРЕНКО В ИСТЕРИКЕ
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2
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
так ваши гов-няный навтогаз говорил что мы готовы к отключении транзита а теперь обо-сра лись
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3
0
Хо Хол
Хо Хол
Это шож выходит, реверс ВИРТУАЛЬНЫЙ?!?!?!?
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