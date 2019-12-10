Міста відключать від газу: Коболєв назвав ще одну небезпеку від зупинки транзиту

У разі початку "газової війни" з боку Росії і припинення транзиту, деякі українські міста можуть бути відключені від газу.

Про це заявив керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в ніч на вівторок. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас є певні проблеми в тих містах, які безпосередньо живляться з території України або Молдови, де потенційно можуть бути негаразди технічного характеру, на які ми як "Нафтогаз" або новий оператор вже не зможемо впливати", – сказав Коболєв.

Він додав, що ці питання були недавно поставлені в Стокгольмському арбітражі. "Ми сподіваємося, що там можуть їх вирішити", – зазначив Коболєв.

Водночас керівник "Нафтогогазу" додав, що все належне, щоб підготувати країну до зими, компанія зробила. "У нас рекордні запаси газу в підземних сховищах, у нас протестовано і відремонтовано систему, у нас готова система швидкого реагування. ... Ми сподіваємося на хороший варіант, але готові й до поганого", – сказав Коболєв.

"Газова війна"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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