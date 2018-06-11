"Газова петля" ослабла: ситуація в українських сховищах істотно змінилася

Україна після завершення опалювального сезону суттєвим чином змінила ситуацію у власних газових сховищах.

Україна збільшила запаси природного газу в своїх сховищах (ПСГ) на 2 млрд 597,24 млн куб. м. Про це повідомили в ПАТ "Укртрансгаз".

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Так, з 8 квітня по 9 червня запаси в сховищах зросли на 34,9% - до 10 млрд 32,4 млн куб. м з 7 млрд 435,16 млн куб. м.

У період з 1 по 9 червня ПСГ поповнилися на 467,19 млн куб. м (51,91 млн куб. м/добу), в травні - на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/добу), 9-30 квітня - на 500,84 млн куб. м (22,77 млн ​​куб. м/добу).

Нагадуємо, що в 2017 році сумарне закачування газу в сховища перевищило його відбір на 2,733 млрд куб. м, тоді як в 2016-м відбір перевищив закачування на 2,002 млрд куб. м. Відбір за підсумками 2017 року склав 6,415 млрд куб. м, закачування - 9,148 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.

Як раніше писал OBOZREVATEL, в ході останніх переговорів, Міжнародний валютний фонд висунув Україні вимогу підвищити ціни на газ для населення до 11,47 грн за кубометр вже в жовтні поточного року. Зараз українці платять 6,96 грн за кубометр. Таким чином, до осені ціни на блакитне паливо можуть зрости на 65%.

При цьому 30 травня Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань НАК "Нафтогаз України" на постачання населенню і підприємствам теплокомуненерго природного газу без зміни поточних цін.