Газова голка Росії: США застерегли ЄС

США підтримують Україну, Польщу та інші країни-члени ЄС, які розглядають російський газ в якості загрози національній безпеці і закликають країни-члени Євросоюзу перешкодити реалізації проекту "Північний потік-2".

Про це заявив повірений у справах постійного представництва США при ЄС Едам Шуб, виступаючи на енергетичній конференції в Брюсселі, повідомляє "РИА Новости".

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"США підтримують Україну, Польщу та інші країни-члени ЄС, які розглядають російський газ в якості загрози національній безпеці. Ми закликаємо всіх членів ЄС приєднатися до цього курсу, який проводять держави по обидва боки Атлантики, щоб перешкодити "Північному потоку-2 "і підтримати майбутнє українського газового транзиту", - сказав Шуб.

Нагадуємо, що раніше Росія неодноразово заявляла про те, що проект будівництва газопроводу "Північний потік-2" є виключно комерційним і спроби його заблокувати носять політичний характер.

Президент Росії Володимир Путін за підсумками зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель заявив, що запуск проекту трубопроводу "Північний потік-2" не передбачає припинення транзиту російського газу через Україну в ЄС, і ці поставки продовжаться при економічній доцільності.

Як повідомляв OBOZREVATEL , за словами експертів, європейські газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік", які Росія будує для транспортування газу в обхід України, вигідні не акціонерам "Газпрому", а фірмам-підрядникам, контрольованим друзями російського президента Володимира Путіна.

Держсекретар США Майк Помпео заявив про завдання не допустити поставок газу в Європу через "Північний потік-2".