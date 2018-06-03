Газопровід в обхід України: у Трампа підготували "удар" по країнах ЄС

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує ввести санкції проти енергокомпаній Німеччини та інших європейських країн, які беруть участь в будівництві трубопроводу "Північний потік-2".

Подібні заходи також підтримують і в Конгресі США, повідомляє з посиланням на джерела Foreign Policy.

Зокрема, зазначається, що "Північний потік-2", за допомогою якого хочуть збільшити прямі поставки російського газу в Німеччину, тільки посилить залежність Західної Європи від РФ.

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За даними видання, недавній візит глави Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Мааса до Вашингтона проходив в обстановці гострих суперечок щодо підвищення американських мит на європейські сталь і алюміній, виходу США з ядерної угоди з Іраном і проекту "Північний потік-2".

Нагадаємо, трубопровід хочуть прокласти по дну Балтики і прокачувати ним природний газ з РФ до Західної Європи в обхід України та Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україну попередили про наслідки запуску російського проекту "Північний потік-2".