Газопровід в обхід України: озвучено незворотні наслідки

Реалізація проекту "Північний потік - 2" призведе до "незворотніх" наслідків на газовому ринку Європи.

Таку думку висловив директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко на сторінці "Нафтогазу" в Facebook, відзначивши, що будівництво газопроводу порушує європейське законодавство і "поступово вб'є конкуренцію на європейському газовому ринку під дією газового шантажу "Газпрому".

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України попередили про наслідки запуску "Північного потоку-2"

У компанії також розкритикували Німеччину за позицію щодо газового конфлікту Росії і України в 2009 році.

"Будемо відверті, Німеччина тиснула на нас, щоб ми підписали угоду 2009 року. Вони не хотіли лізти в деталі. Їх влаштовувало, що росіяни сказали, що цей контракт відповідав європейським правилам... А потім виявилося, що він не мав нічого спільного з європейськими правилами. Це була справжня неоколоніальна політика. Але Німеччину це влаштовувало", - уклав Вітренко.

Нагадуємо, що проект "Північний потік - 2" передбачає спорудження двох ниток загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік. Труби прокладуть від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини поряд з діючим "Північним потоком".

Україна виступає проти будівництва газопроводу, побоюючись втратити доходи від транзиту блакитного палива. Латвія, Литва і Польща також спільно заявили про несхвалення будівництва "Північного потоку - 2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Заході пояснили, чому Україні не варто чекати провалу "Північного потоку-2".

Президент України Петро Порошенко впевнений, що газотранспортний проект "Північний потік - 2" не вплине на економіку держави, оскільки не буде реалізований.