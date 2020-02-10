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10 лютого • оновлено в 18:54
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А як же "Північний потік"? Росія пообіцяла Україні нові контракти на транзит газу

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У Міністерстві енергетики Росії сказали, що транзит газу через територію України може бути продовжено й після 2024 року.

Там несподівано заявили, що газопровід "Північний потік-2", що будується в обхід України, "не є перешкодою" для транспортування палива через її територію. Про це написав голова міністерства Олександр Новак у профільному журналі Міненерго РФ "Енергетична політика" у понеділок, 10 лютого.

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"Як вже всі переконалися наприкінці минулого року, нові маршрути не перешкода продовженню транспортування російського газу через територію України. Ми не раз про це говорили. Важливо, що ми все-таки почули одне одного, і нам із українськими партнерами вдалося домовитися про транзит газу з 2020 року терміном на п'ять років на взаємовигідних умовах. Якщо ця співпраця виявиться успішною, можливо, ми продовжимо її і після 2024 року", – написав Новак.

Російський міністр додав, що вони відкриті до обговорення "конструктивних, економічно доцільних варіантів взаємодії".

Транзит газу

Транзит газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав із українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

  • Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

  • Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" проти відмови від подальших претензій.

  • "Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

  • "Нафтогаз" підвищив тариф, який російський "Газпром" протягом найближчих п'яти років буде платити за транзит газу в Європу.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Північний потік - 2 Поставки газу в Україну
Особа
Олександр Новак
Місце
Росія
Теги
транзит газу Північний потік - 2
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Небось надеются, что Украина будет покупать газ у эрефии. Этого нельзя допустить. Пусть быстрее достраивают СП-2 и убираются со своим транзитом подальше... А то только возбуждают наших олигархов и завязывают с ними такие же связи как с фирташем...
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фил филька
фил филька
для упоротых которые называет россию агрессором это действительно неожиданность. для трезвомыслящих это просто бизнес)
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
фил филька, ты мастер переобуваться в полете)))
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
это очень смешно) так почитаешь новости на обозе и окажется, что все зависят от xpюканутых) дoлбoeбы, это ВАМ нужен транзит. я не увидел в статье обещание. ткните копытцем, где оно? я увидел ЕСЛИ БУДЕТ ВЫГОДНО.
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