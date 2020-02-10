А як же "Північний потік"? Росія пообіцяла Україні нові контракти на транзит газу

У Міністерстві енергетики Росії сказали, що транзит газу через територію України може бути продовжено й після 2024 року.

Там несподівано заявили, що газопровід "Північний потік-2", що будується в обхід України, "не є перешкодою" для транспортування палива через її територію. Про це написав голова міністерства Олександр Новак у профільному журналі Міненерго РФ "Енергетична політика" у понеділок, 10 лютого.

"Як вже всі переконалися наприкінці минулого року, нові маршрути не перешкода продовженню транспортування російського газу через територію України. Ми не раз про це говорили. Важливо, що ми все-таки почули одне одного, і нам із українськими партнерами вдалося домовитися про транзит газу з 2020 року терміном на п'ять років на взаємовигідних умовах. Якщо ця співпраця виявиться успішною, можливо, ми продовжимо її і після 2024 року", – написав Новак.

Російський міністр додав, що вони відкриті до обговорення "конструктивних, економічно доцільних варіантів взаємодії".

Транзит газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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