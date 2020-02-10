А як же "Північний потік"? Росія пообіцяла Україні нові контракти на транзит газу

У Міністерстві енергетики Росії сказали, що транзит газу через територію України може бути продовжено й після 2024 року.
Там несподівано заявили, що газопровід "Північний потік-2", що будується в обхід України, "не є перешкодою" для транспортування палива через її територію. Про це написав голова міністерства Олександр Новак у профільному журналі Міненерго РФ "Енергетична політика" у понеділок, 10 лютого.
"Як вже всі переконалися наприкінці минулого року, нові маршрути не перешкода продовженню транспортування російського газу через територію України. Ми не раз про це говорили. Важливо, що ми все-таки почули одне одного, і нам із українськими партнерами вдалося домовитися про транзит газу з 2020 року терміном на п'ять років на взаємовигідних умовах. Якщо ця співпраця виявиться успішною, можливо, ми продовжимо її і після 2024 року", – написав Новак.
Російський міністр додав, що вони відкриті до обговорення "конструктивних, економічно доцільних варіантів взаємодії".
Транзит газу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав із українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.
Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".
Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" проти відмови від подальших претензій.
"Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.
"Нафтогаз" підвищив тариф, який російський "Газпром" протягом найближчих п'яти років буде платити за транзит газу в Європу.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".