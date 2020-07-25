Газ в ЄС подешевшає, а в Україні тарифи ростимуть: аналітик назвав причину

В Європейському Союзі заповнені 90% газових сховищ, тому подорожчання блакитного палива не буде. Однак українці через зростання курсу долара платитимуть більше.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив представник Української енергетичної біржі Артем Щербак. "Сховища зараз заповнені в Європі приблизно на 90%, тому істотних коливань ціни через дефіцит пропозиції не передбачається. Великою мірою впливає на ціну імпортного газу курс валют. Зараз ситуація на валютному ринку нестабільна, у липні спостерігаємо сильне "падіння" гривні. Тому якщо курс і далі істотно зростатиме, ціна газу на внутрішньому ринку, відповідно, теж", – пояснив Щербак.

Зараз ціни в Україні перебувають на своєму мінімумі, але до осені буде подорожчання. "Складно називати конкретні цифри, але наразі очікувані ціни восени перебувають у межах 4-5 тис. грн з ПДВ. Коливання ціни залежать від безлічі факторів. Це збереження і можливе посилення карантинних заходів, а значить зменшення попиту з боку непобутових споживачів", – додав експерт.

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