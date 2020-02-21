Без укладення з Росією контракту щодо транзиту газу в Європу вартість блакитного палива в Україні зросла б у 3-4 рази.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, виступаючи у Верховній Раді зі звітом про роботу уряду за півроку. За його словами, щоб укласти угоду, довелося виконати дуже багато роботи. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас закінчувався контракт з росіянами з 1 січня і існував серйозний ризик, що ми втратимо цей транзит. А це був би дуже великий удар по економіці і серйозне подорожчання енергетичних ресурсів і для підприємств, і для громадян. Якби цей контракт не був би підписаний, за деякими підрахунками ціна газу для української економіки була б в 3-4 рази вище. Це було б набагато гірше, ніж є зараз", – сказав Гончарук.

Гончарук відзвітував перед Радою

Він зазначив, що підготовка для підписання контракту була проведена в рекордні терміни – за 3-4 місяці. В "Нафтогазі" провели анбандлінг, виділивши з нього окрему компанію, яка займається тільки транспортуванням газу (за європейськими нормами одна компанія не може і продавати газ і транспортувати його).

"Це дуже серйозний результат, який закладає фундамент на наступні 5 років, дозволяє нам працювати спокійно", – підсумував Гончарук.

Про що ще сказав прем'єр (тезово)

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