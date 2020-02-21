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21 лютого • оновлено в 11:45
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Газ був би дорожчий у 4 рази: Гончарук дав докладний звіт уряду в Раді

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Без укладення з Росією контракту щодо транзиту газу в Європу вартість блакитного палива в Україні зросла б у 3-4 рази.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, виступаючи у Верховній Раді зі звітом про роботу уряду за півроку. За його словами, щоб укласти угоду, довелося виконати дуже багато роботи. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"У нас закінчувався контракт з росіянами з 1 січня і існував серйозний ризик, що ми втратимо цей транзит. А це був би дуже великий удар по економіці і серйозне подорожчання енергетичних ресурсів і для підприємств, і для громадян. Якби цей контракт не був би підписаний, за деякими підрахунками ціна газу для української економіки була б в 3-4 рази вище. Це було б набагато гірше, ніж є зараз", – сказав Гончарук.

Гончарук відзвітував перед Радою

Гончарук відзвітував перед Радою

Він зазначив, що підготовка для підписання контракту була проведена в рекордні терміни – за 3-4 місяці. В "Нафтогазі" провели анбандлінг, виділивши з нього окрему компанію, яка займається тільки транспортуванням газу (за європейськими нормами одна компанія не може і продавати газ і транспортувати його).

"Це дуже серйозний результат, який закладає фундамент на наступні 5 років, дозволяє нам працювати спокійно", – підсумував Гончарук.

Про що ще сказав прем'єр (тезово)

  • Кабмін провів аудит держави, щоб зрозуміти, з чим працювати.

Він складався з багатьох частин. Провели оцінку наявного населення. Це не перепис, тут ніякої зради нема. Провели аудит державних кадастрів, природних ресурсів. Вперше в історії об'єднані карти кадастрів. Тепер можна на одному ресурсі подивитися різні кадастри. Навесні будуть перезнята територія України, щоб у кадастрів була якісна "підложка".

  • Уряд має "генеральний план країни". План опорних шкіл, щоби оптимізувати систему освіти. На окремих ділянках ми витрачаємо на дитину в рік 100 000 грн. Хоча в середньому витрачаємо 20 000 грн. Цю несправедливість треба виправляти.

  • Реформа системи охорони здоров'я розпочнеться 1 квітня. По кожній області є чіткий план того, як має змінюватися медична система.

  • Економіка України дуже маленька. ВВП складає 0,29% від світового. Україні потрібні інвестиції. Коли приходять інвестори, вони просять рівні правила гри.

  • Викорінено корупцію на найвищому рівні (в Уряді, Парламенті та Офісі Президента). Але вона ще залишилась на середній ланці, у тому числі в правоохоронних органах. З нею борються.

  • Викорінено системне рейдерство – коли бізнес забирали, вносячи зміни до реєстрів. На випадки реагують протягом 24 годин. "Чорних" реєстраторів та нотаріусів відключають від системи. Зникли "стоп-листи", державні виконавці працюють ефективніше.

  • До України повертається довіра на міжнародному рівні. Рік тому Україна позичала в гривні удвічі дорожче – під 20%, а зараз — під 9%. Дешеві ресурси – це можливість інвестувати в якісні дороги, соціальну інфраструктуру, створювати нові робочі місця.

  • Приватизація. За перші 4 місяці на приватизацію передали понад 500 об'єктів. Зараз підготовлено ще близько 300. Цього року планується розблокувати велику приватизацію. Перший об'єкт – готель "Дніпро". Всередині там відбувалась "жесть". Чорна каса і так далі. Зараз готується конкурс, щоб вже цієї весни у готелю був нормальний власник. Також до приватизаціє готується "Центренерго", Одеський припортовий завод і так далі.

Новина доповнюється...

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
газ транзит газу
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canger ralph
canger ralph
"по некоторым подсчетам" - это как? Там у вас что, кто-то считать научился?
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Это чтобы оправдать свои премии? )))))))))
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
йуля обещала газ в 2 раза дешевле чем щас.
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