"Гарантую захист!" Зеленський відкрив економічний форум гучними закликами

Президент України Володимир Зеленський закликав іноземців інвестувати в економіку України. Також він заявив, що особисто гарантуватиме захист цих вкладень.

Про це глава держави сказав на Київському міжнародному економічному форумі в п'ятницю, 8 листопада. "Інвестуйте у нашу економіку, у наші стартапи, у кожного українця. Україна - це алмаз, що вимагає огранки у вигляді зовнішніх інвестицій, щоб стати діамантом Європи. Я як президент гарантую захист інвестицій", – заявив Зеленський.

Що сказав Зеленський - головне:

Україна повинна увійти до числа країн-лідерів світу

"За прогнозом до 2050 року головними світовими гравцями будуть Китай і Індія." Але футурологи іноді помиляються. Коли я йшов в президенти, було два інших лідера. Але футурологи іноді помиляються. Тому, ми повинні зробити, щоб футурологи помилилися, і поруч з Індією і Китаєм гідне місце зайняла Україна ", – сказав Зеленський.

Україна – один з найцікавіших і найпривабливіших стартапів на планеті

"28 років в Україні імітували реформи. В результаті країна стала економічним "андердогом" "(гравцем, у перемогу якого ніхто не вірить, - Ред). Нова влада дуже амбітна, щоб миритися з таким непривабливим статусом. Коли нам кажуть, що у нас невисокі шанси, коли нас недооцінюють, це надаємо нам сили для потужного економічного стрибка", – сказав Зеленський.

Влада розуміє, що зараз потрібно країні

"Це рівні правила гри для всіх, очищення судової системи, подолання корупції, діджиталізація, реформа освіти відповідно до викликів ХХІ ст., життєво важливі для економіки закони, навіть, якщо вони непопулярні. Щодня разом з Урядом та Парламентом ми втілюємо все це у життя", – сказав Зеленський.

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