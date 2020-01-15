Пов'язаний із НАК гучною аферою: Фукс закликав збільшити мільйонні премії топам "Нафтогазу"

Російський олігарх Павло Фукс, який замішаний у ряді корупційних скандалів в Україні, виступив за виплату виконавчому директору НАК "Нафтогаз" Юрію Вітренку і голові правління компанії Андрію Коболєву мільйонної премії.
Таку позицію він висловив на своєму Telegram-каналі 14 січня. Топ-менеджери НАК, на його думку, які змогли домогтися від російського "Газпрому" виплати майже $3 млрд боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, заслуговують на премію в розмірі 1% від цієї суми.
Павло Фукс
epravda.com.ua
Більше того, він вважає, що "1% – це мало". На думку скандального бізнесмена, така грошова винагорода "прив'язана до результату, а не до балачок і обіцянок".
Премію Коболєв і Вітренко, як написав Фукс, "не просто заробили, а виграли міжнародний арбітраж у Росії".
При цьому в березні 2019 року олігарх заявив, що проти зниження зарплати глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Напередодні цього за допомогою НАКу і Фонду гарантування вкладів пов'язана з Фуксом компанія задешево придбала борг "Укргазвидобування".
Тоді НАК фактично "поступився" перемогою в аукціоні на користь пов'язаної з Фуксом компанії, причому в торгах взяли участь відразу дві його фірми.
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса з київським метрополітеном.
Олігарх підозрюється у зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним з організаторів вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна у його російський паспорт.
Фукс, який перебрався до України, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редради ЗМІ Михайла Бродського.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!