Пов'язаний із НАК гучною аферою: Фукс закликав збільшити мільйонні премії топам "Нафтогазу"

Російський олігарх Павло Фукс, який замішаний у ряді корупційних скандалів в Україні, виступив за виплату виконавчому директору НАК "Нафтогаз" Юрію Вітренку і голові правління компанії Андрію Коболєву мільйонної премії.

Таку позицію він висловив на своєму Telegram-каналі 14 січня. Топ-менеджери НАК, на його думку, які змогли домогтися від російського "Газпрому" виплати майже $3 млрд боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, заслуговують на премію в розмірі 1% від цієї суми.

Павло Фукс epravda.com.ua

Більше того, він вважає, що "1% – це мало". На думку скандального бізнесмена, така грошова винагорода "прив'язана до результату, а не до балачок і обіцянок".

Премію Коболєв і Вітренко, як написав Фукс, "не просто заробили, а виграли міжнародний арбітраж у Росії".

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При цьому в березні 2019 року олігарх заявив, що проти зниження зарплати глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Напередодні цього за допомогою НАКу і Фонду гарантування вкладів пов'язана з Фуксом компанія задешево придбала борг "Укргазвидобування".

Тоді НАК фактично "поступився" перемогою в аукціоні на користь пов'язаної з Фуксом компанії, причому в торгах взяли участь відразу дві його фірми.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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