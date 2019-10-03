Фукс "встряг" у міжнародний скандал: опубліковано ексклюзивний документ

Російсько-український бізнесмен Павло Фукс став фігурантом міжнародного скандалу. Цього разу у нього великі проблеми з Конгресом США.

Справа пов'язана з імпічментом американського президента Дональда Трампа. Комітет з розвідки Палати представників Конгресу, розслідуючи факти тиску Трампа на суперників, зажадав у його адвоката Рудольфа Джуліані опублікувати записи телефонних розмов. Ім'я Павла Фукса фігурує у вимогах Конгресу. Документ опинився в розпорядженні OBOZREVATEL.

"Комітет з розвідки Палати представників змушує Рудольфа Джуліані зберігати і представляти комітетам всі документи і повідомлення на період з 20 січня 2017 року до теперішнього часу ... які стосуються наступних осіб", – сказано на початку документа.

Що Конгрес вимагає від Джуліані

Скандальний олігарх Павло Фукс фігурує в цьому списку як один зі свідків. Фукса викликатимуть в США на допит.

"Павло Фукс, включаючи, але не обмежуючись, будь-якими угодами між Фуксом і вами (мається на увазі Джуліані, – Ред.) або будь-яким вашим агентом або юридичною особою, що перебуває під вашим контролем або в якому ви зберігаєте бенефіціарне право власності; грошові кошти, подарунки, пожертвування або пропозиції чогось цінного, що ви надали Фуксу або яке він надав вам (прямо чи опосередковано): а також будь-які послуги або дії, початі вами для або за вказівкою від або на користь Фукса", – йдеться про дані щодо відносин з Фуксом, які Джуліані зобов'язаний надати Конгресу США.

Що Джуліані повинен розповісти про Фукса

Як можна зрозуміти з вимог до Фуксу, цей перелік досить "меркантильний": слідчі насамперед цікавляться грошима та іншими цінностями, які адвокат Трампа давав олігархові або від нього отримував.

Як відомо, тема імпічменту Трампа виникла після оприлюднення його розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп попросив Зеленського, щоб він розслідував ділові зв'язки Хантера Байдена, сина його конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена. Зеленський пообіцяв допомогти. А Джуліані був направлений Трампом, щоб допомогти виконати це прохання.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні виявилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн із кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.

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