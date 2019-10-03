Фукс "встряг" у міжнародний скандал: опубліковано ексклюзивний документ

Російсько-український бізнесмен Павло Фукс став фігурантом міжнародного скандалу. Цього разу у нього великі проблеми з Конгресом США.
Справа пов'язана з імпічментом американського президента Дональда Трампа. Комітет з розвідки Палати представників Конгресу, розслідуючи факти тиску Трампа на суперників, зажадав у його адвоката Рудольфа Джуліані опублікувати записи телефонних розмов. Ім'я Павла Фукса фігурує у вимогах Конгресу. Документ опинився в розпорядженні OBOZREVATEL.
"Комітет з розвідки Палати представників змушує Рудольфа Джуліані зберігати і представляти комітетам всі документи і повідомлення на період з 20 січня 2017 року до теперішнього часу ... які стосуються наступних осіб", – сказано на початку документа.
Що Конгрес вимагає від Джуліані
Скандальний олігарх Павло Фукс фігурує в цьому списку як один зі свідків. Фукса викликатимуть в США на допит.
"Павло Фукс, включаючи, але не обмежуючись, будь-якими угодами між Фуксом і вами (мається на увазі Джуліані, – Ред.) або будь-яким вашим агентом або юридичною особою, що перебуває під вашим контролем або в якому ви зберігаєте бенефіціарне право власності; грошові кошти, подарунки, пожертвування або пропозиції чогось цінного, що ви надали Фуксу або яке він надав вам (прямо чи опосередковано): а також будь-які послуги або дії, початі вами для або за вказівкою від або на користь Фукса", – йдеться про дані щодо відносин з Фуксом, які Джуліані зобов'язаний надати Конгресу США.
Що Джуліані повинен розповісти про Фукса
Як можна зрозуміти з вимог до Фуксу, цей перелік досить "меркантильний": слідчі насамперед цікавляться грошима та іншими цінностями, які адвокат Трампа давав олігархові або від нього отримував.
Як відомо, тема імпічменту Трампа виникла після оприлюднення його розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп попросив Зеленського, щоб він розслідував ділові зв'язки Хантера Байдена, сина його конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена. Зеленський пообіцяв допомогти. А Джуліані був направлений Трампом, щоб допомогти виконати це прохання.
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні виявилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн із кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса з київським метрополітеном.
Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В результаті Україна втратила сотні мільярдів гривень.
Фукса підозрюють у прикриванні схем із відмивання грошей колишнім президентом України і в спробах вивести "гроші Януковича" з країни.
Олігарх підозрюється у зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним із організаторів вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна в його російський паспорт.
Фукс, який перебрався в Україну, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти голови редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".