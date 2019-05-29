Фукс намагався пограбувати "Укрзалізницю"? Скандального олігарха поставили на місце в Лондоні

Російський одіозний олігарх Павло Фукс намагався заволодіти в Україні ще одним ласим активом – "Промінвестбанком" ("дочка" російського банку ВЕБ). Головна цінність фінустанови – право вимагати мільярдні борги з "Укрзалізниці".

Якби угоду вдалося реалізувати, Фукс зміг би стягнути з держпідприємства приблизно $200 млн (5,2 млрд грн). Такий крок поставив би одне з найбільших підприємств під загрозу банкрутства, і, як показала практика, призвів би до різкого стрибка вартості проїзду на залізничному транспорті.

ВЕБ на угоду з олігархом не пішов, "Промінвестбанк" право вимагати гроші зі свого головного боржника продав. Однак Фукса це не зупинило. Він подав до суду проти установи, нібито ті повинні були продати йому банк. Лондонський міжнародний комерційний арбітраж (LCIA) поставив олігарха на місце й відмовив йому в задоволенні позову, повідомляють джерела OBOZREVATEL.

Чого домагався і що не вийшло в олігарха:

Павло Фукс домовлявся з російським банком ВЕБ про купівлю його "дочки" "Промінвестбанку" в Україні;

сторони підписали попередні угоди. Фукс планував використовувати банк для того, щоб через зв'язки у владі й суди стягнути борги за кредитами;

найбільшим боржником "Промінвестбанку" була "Укрзалізниця" (УЗ) (приблизно 5,4 млрд грн);

Фукс планував викупити банк із великим дисконтом, а після стягнути з УЗ борги з урахуванням величезних штрафів (таку саму схему уже провернув із київським метро);

НБУ відмовив Фуксу в продажу, оскільки він не зміг підтвердити джерела свого багатства;

Фукс подав до Лондонського міжнародного арбітражу позов: нібито ВЕБ не виконав умови угоди з ним;

Лондонський суд відмовив російському олігархові.

Фукс планував пограбувати держпідприємство?

Олігарх Павло Фукс, котрий уже, як писали ЗМІ, наживався на державних і комунальних підприємствах, викуповуючи їхні борги й вимагаючи величезні переплати, вкотре намагався нагріти руку на гаманцях українців. Цього разу під прицілом одіозного бізнесмена опинилася "дочка" російського банку. Здавалося б, інтерес у такій фінансової установі нікчемний. Банк лідирує за кількістю порушень (дані НБУ), в 2018-му зазнав збитків майже на 3,4 млрд грн і перебуває на межі закриття.

Однак олігарха, за інформацією OBOZREVATEL, фінансова установа і його вкладники цікавили в останню чергу. Він домовився з російським материнським банком (який, до речі, перебуває під контролем прем'єра РФ Дмитра Медведєва) про те, щоб викупити "Проінвестбанк" і почати агресивно стягувати борги з урахуванням величезних штрафів і пені. Як неодноразово повідомлялося в розслідуваннях ЗМІ: провертаючи свої схеми, одіозний олігарх вміло користується зв'язками у владних кабінетах, на державних підприємствах і навіть у судах.

Про те, що в самому банку його цікавили винятково борги, зізнався і сам Фукс. "Ми зараз будемо звертатися до суду. Вони порушили дуже багато пунктів договору. Вони – це продавець – Зовнішекономбанк (ЗЕБ)... У банку мене цікавлять дуже величезні проблемні активи. Я вважаю, що дуже ефективно зможу отримати виплати з боржників або вилучити їхні підприємства в рахунок погашення боргів", – заявив Фукс в інтерв'ю ЕП.

Національний банк повинен був дати дозвіл Фуксу на те, щоб купити банк. Операцію він планував здійснити разом зі своїм партнером, скандальним київським забудовником, який фактично є негласним власником "Укрбуду", нардепом Максимом Микитасем. Але НБУ такий дозвіл дати не міг – олігархи не змогли підтвердити походження своїх коштів, які, найімовірніше, черпають із тіньових схем.

У результаті російський ВЕБ розірвав угоду з Фуксом, а головний актив української "дочки" – право вимагати борги з "Укрзалізниці" – продав за 70% вартості. Російський олігарх спробував дістати вплив на банк і заморозити їхні активи, подавши позов до Лондонського міжнародного комерційного арбітражу. Однак там росіянин, за інформацією OBOZREVATEL, зазнав фіаско. До речі, саме рішення ще не опубліковано на офіційному сайті. Ми письмово звернулися і в російський банк, і до його "дочки", щоб отримати коментар про рішення суду й те, чи мають фінансові установи юридичні претензії до Павла Фукса, з яким раніше розірвали угоду.

До чого б привела нова схема Фукса

Павло Фукс, як писав OBOZREVATEL, має тісні зв'язки і з урядом РФ, і з ФСБ. У разі, якщо б олігархові дістався український банк із російським капіталом, його руками уряд РФ міг би отримати кошти за стягнені активи. Росія ж через санкції в таких діях обмежена – переказувати кошти з української "дочки" в Москву вони не мають права.

У минулому році "Укрзалізниця" отримала 203,9 млн грн чистого прибутку. Водночас за кредитом із них могли вимагати більше 5 млрд грн. Якби борг у повному обсязі стягнув Фукс, підприємство б опинилося на межі великих збитків. Цілком можливо, як і в ситуації з київським метрополітеном (з нього Фукс отримав кредит такою ж схемою), держпідприємству довелося б різко збільшувати тарифи для пасажирів.

Тобто фактично в результаті схеми Фуксу б довелося платити всім українцям, які користуються залізничними перевезеннями.

Однак, на відміну від ситуації в Україні, лондонський суд займає сторону закону. І якби з цього ж прикладу росіянину не дали б провернути схеми з київським метрополітеном, найбільшим ТРЦ столиці, нафтогазовими родовищами, бюджет країни, а, значить, і гаманці всіх українців, зберіг би мільярди гривень.

Як "прославився" Павло Фукс:

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