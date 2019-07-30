Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Фукс хоче за безцінь купити російський банк в Україні: розкрито деталі

853 Читати матеріал російською

Російський олігарх Павло Фукс, який в Україні відзначився цілою низкою корупційних схем і тіньовим викупом проблемних активів, через свого партнера Андрія Волкова планує купити Промінвестбанк (дочка російського банку ВЕБ).

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. ТОВ "ФК "Женева" і "Європейське позикове товариство", які пов'язані з Андрієм Волковим (ексголова Нацкомфінпослуг,) заявили про намір купити Промінвестбанк.

Так, в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) сказано, що зазначені компанії хочуть купити 99,7726% акцій. В обох компаніях офіційний власник кіпріот Антоніоу Константінос. Волкова з іноземцем пов'язує Investohills Partners. Там партнер Фукса офіційно працює керуючим, а кіпріот – кінцевим власником. Більш того, Волкову належить і невелика частка в "Женеві".

Топ-корупціонер Павло Фукс

Топ-корупціонер Павло Фукс

Цензор.НЕТ

Новини
Нова мета Фукса в Україні: хоче викупити банк і "кинути" РФ на мільярди доларів

Андрій Волков – давній партнер Фукса. Він представляв інтереси "Австро-Угорської лізингової компанії" під час підписання мирової угоди з "Київським метрополітеном". У результаті цієї угоди, як вже неодноразово писав OBOZREVATEL, компанія Фукса отримує з кожної поїздки в підземці приблизно 2 грн, а борг комунального підприємства з незрозумілої причини збільшили на 2 млрд грн.

У протоколі засідання комісії КМДА, на якій ухвалювали рішення щодо Київського метрополітену, Волков значиться в списках запрошених як представник компанії Фукса.

Крім того, Волков із Фуксом вже здійснював подібну схему. Тоді він викуповував борги "Укргазвидобування".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, чому угода купівлі Промінвестбанку в Україні дозволить отримати від Росії мільярди доларів завдяки маніпуляціям з вартістю акцій.

Оновлення: 30 липня також про намір купити Промінвестбанк заявила кредитна установа "Інвестиційна", яке належить киянину Олександру Зинов'єву.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Павло Фукс
Місце
Україна
Тег
корупція
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
фукса крышует уже новая Зекоманда и оборотни в погонах и мантиях! Украина вставай Майдан вставай!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Кожедуб ruslan, вставать у хахлов нечему. Только очко осталось куда все и дробят
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel