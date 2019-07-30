Фукс хоче за безцінь купити російський банк в Україні: розкрито деталі

Російський олігарх Павло Фукс, який в Україні відзначився цілою низкою корупційних схем і тіньовим викупом проблемних активів, через свого партнера Андрія Волкова планує купити Промінвестбанк (дочка російського банку ВЕБ).

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. ТОВ "ФК "Женева" і "Європейське позикове товариство", які пов'язані з Андрієм Волковим (ексголова Нацкомфінпослуг,) заявили про намір купити Промінвестбанк.

Так, в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) сказано, що зазначені компанії хочуть купити 99,7726% акцій. В обох компаніях офіційний власник кіпріот Антоніоу Константінос. Волкова з іноземцем пов'язує Investohills Partners. Там партнер Фукса офіційно працює керуючим, а кіпріот – кінцевим власником. Більш того, Волкову належить і невелика частка в "Женеві".

Топ-корупціонер Павло Фукс Цензор.НЕТ

Андрій Волков – давній партнер Фукса. Він представляв інтереси "Австро-Угорської лізингової компанії" під час підписання мирової угоди з "Київським метрополітеном". У результаті цієї угоди, як вже неодноразово писав OBOZREVATEL, компанія Фукса отримує з кожної поїздки в підземці приблизно 2 грн, а борг комунального підприємства з незрозумілої причини збільшили на 2 млрд грн.

У протоколі засідання комісії КМДА, на якій ухвалювали рішення щодо Київського метрополітену, Волков значиться в списках запрошених як представник компанії Фукса.

Крім того, Волков із Фуксом вже здійснював подібну схему. Тоді він викуповував борги "Укргазвидобування".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, чому угода купівлі Промінвестбанку в Україні дозволить отримати від Росії мільярди доларів завдяки маніпуляціям з вартістю акцій.

Оновлення: 30 липня також про намір купити Промінвестбанк заявила кредитна установа "Інвестиційна", яке належить киянину Олександру Зинов'єву.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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