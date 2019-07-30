Фукс хоче за безцінь купити російський банк в Україні: розкрито деталі

Російський олігарх Павло Фукс, який в Україні відзначився цілою низкою корупційних схем і тіньовим викупом проблемних активів, через свого партнера Андрія Волкова планує купити Промінвестбанк (дочка російського банку ВЕБ).
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. ТОВ "ФК "Женева" і "Європейське позикове товариство", які пов'язані з Андрієм Волковим (ексголова Нацкомфінпослуг,) заявили про намір купити Промінвестбанк.
Так, в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) сказано, що зазначені компанії хочуть купити 99,7726% акцій. В обох компаніях офіційний власник кіпріот Антоніоу Константінос. Волкова з іноземцем пов'язує Investohills Partners. Там партнер Фукса офіційно працює керуючим, а кіпріот – кінцевим власником. Більш того, Волкову належить і невелика частка в "Женеві".
Топ-корупціонер Павло Фукс
Цензор.НЕТ
Андрій Волков – давній партнер Фукса. Він представляв інтереси "Австро-Угорської лізингової компанії" під час підписання мирової угоди з "Київським метрополітеном". У результаті цієї угоди, як вже неодноразово писав OBOZREVATEL, компанія Фукса отримує з кожної поїздки в підземці приблизно 2 грн, а борг комунального підприємства з незрозумілої причини збільшили на 2 млрд грн.
У протоколі засідання комісії КМДА, на якій ухвалювали рішення щодо Київського метрополітену, Волков значиться в списках запрошених як представник компанії Фукса.
Крім того, Волков із Фуксом вже здійснював подібну схему. Тоді він викуповував борги "Укргазвидобування".
Раніше OBOZREVATEL писав про те, чому угода купівлі Промінвестбанку в Україні дозволить отримати від Росії мільярди доларів завдяки маніпуляціям з вартістю акцій.
Оновлення: 30 липня також про намір купити Промінвестбанк заявила кредитна установа "Інвестиційна", яке належить киянину Олександру Зинов'єву.
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу із паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" майже 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн із кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса.
Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. У результаті Україна втратила сотні мільярдів гривень.
Фукса підозрюють у прикритті схем із відмиванні грошей колишнім президентом України та у спробах вивести "гроші Януковича" з країни.
Олігарх підозрюється у зв'язку із кримінальним авторитетом, який є одним із організаторів убивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі з українців, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, які збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати до Мексики за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна в його російський паспорт.
Фукс, який перебрався в Україну, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться у розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.
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