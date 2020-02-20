Франція інвестує понад 100 млн євро в будівництво залізничної гілки в Луганській області.

Про це за підсумками зустрічі з послом Франції в Україні заявив керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, йдеться на сайті ЛОДА.

"Зустріч з послом Франції в Україні повинна хороші результати для нашої області. Ми вирішили кілька питань, фінансування яких візьмуть на себе наші французькі партнери. Орієнтовна сума інвестицій складе понад 100 млн євро (понад 2,6 млрд євро, - Ред.)", – сказав Гайдай.

Він повідомив, що гроші підуть на будівництво залізничного сполучення, яке приєднає гілку "Лантратівка - Кондрашевська-Нова" до всеукраїнської мережі. Справа в тому, що зараз в Луганській області є дев'ять районів, залізниця у яких ізольована.

Також на зустрічі керівництво області домовилося про електрифікацію залізничного сполучення області та про проєкт з очищення системи водопостачання.

Інвестиції в Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луганська область в 2020 році на ремонт і будівництво доріг планує витратити рекордні 3,8 млрд гривень (близько $ 157 млн).

Щоб економіка України зростала, уряд в найближчі роки збирається залучити $ 50 млрд іноземних інвестицій і вивести країну в світовий топ за індексом людського капіталу Про це заявив міністр економіки Тимофій Милованов.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!