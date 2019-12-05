Форум Big Money: бізнесмени з Forbes розкривають всі карти

У мережі з'явилися новини про бізнес-заході, який може стати найвідвідуванішим в Східній Європі.

Вже 5 квітня в київському Палаці спорту пройде форум Big Money , на якому, за прогнозами, зберуться понад 8 000 підприємців.

Організовує подію освітня компанія GeniusMarketing, яка має досвід у створенні масштабних заходів. Флагманський івент в темі інтернет-просування і залучення клієнтів – Лабораторія Онлайн Бізнесу – також створений і щорічно готується їх командою.

"Ми хочемо дати можливість українським (і не тільки) підприємцям переймати досвід і вчитися у кращих. Тому в прямому сенсі слова збираємо Forbes на сцені. Такого ще не було. Це реально головне і єдине в своєму роді бізнес-подія, де точно потрібно бути кожного ", – говорить засновник компанії Олесь Тимофєєв.

На сцену вийдуть 10 спікерів. Імена 6 з них відомі вже зараз:

Підприємець, інвестор, що входить в ТОП50 "Forbes Казахстан", громадський діяч – Маргулан Сейсембаєв.

Засновник і гендиректор найбільшої в СНД мережі піцерій "Додо Піца", що вийшла на ринок Європи, Китаю і США – Федір Овчинников.

CEO та співвласник найбільшого в Україні інтернет-магазинів Rozetka.ua – Владислав Чечоткін.

Автор концепцій ресторанів "Криївка", "Гасова лямпа", Львівська копальня кави "," Мазохcafe " – Юрій Назарук.

Топовий інтернетмаркетінг стратег в СНД і ідейний натхненник Лабораторії Онлайн Бізнесу – Олесь Тимофєєв.

Хедлайнер заходи, бізнесспікер №1 в СНД, учасник ТОП-100 "Forbes Україна" – Євген Черняк.

Повний список гостей і теми їх виступів будуть анонсовані 1 лютого.

А прямо зараз організатори дають можливість всім бажаючим потрапити на форум буквально за півціни по акції "2 квитки за ціною 1". Забронювати участь можна на офіційному сайті.

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