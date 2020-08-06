Жодних збитків для держави під час застосування формули ціноутворення "Роттердам+" не було.

Про це свідчать фінансові звіти компаній "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", повідомив у блозі для видання "Цензор. НЕТ" колишній Голова НКРЕКП Дмитро Вовк. За його словами, навпаки – за час застосування формули компанії показали суттєве зростання чистого прибутку.

"Жодного збиткового року "Енергоатомом" та "Укргідроенерго" за період дії формули "Роттердам+", – зростання в рази чистого прибутку "Енергоатом" та "Укргідроенерго" за період дії формули "Роттердам+". Перевірити це дуже легко – подивитись на фінансову звітність цих державних компаній "Енергоатом" та "Укргідроенерго", щоб мати підстави для голосних заяв про збитки (які насправді були у теплових електростанцій)", – зауважив ексголова НКРЕКП.

Вовк зазначив, що необхідність купівлі вугілля за формулою "Роттердам+" була викликана об’єктивними потребами вітчизняного ринку.

"Протягом 2016 була потреба в імпорті, який не був повністю задоволений через стрімке, майже двократне зростання світових цін на вугілля (з $45/тонна навесні до $90 взимку) та через дефолти трейдерів вже після запровадження формули "Роттердам+" – через що спостерігались наднизькі запаси вугілля. З 2017 частка імпорту по року була понад 15%, а в окремі місяці сягала 30%, про що свідчать матеріали НКРЕКП та Міністерства енергетики та вугільної промисловості того часу", – написав Вовк.

Він також зауважив, що слідчі НАБУ замість того, щоб взяти до уваги експертизи уповноважених фахівців, визначили "розміри збитків" за незрозумілою методикою – "намалювали 19 млрд. грн збитків за 2016-2017, то ймовірно додаткові 20 млрд грн намалювали за 2018-1 півріччя 2019 року. Підкреслюю – намалювали детективи НАБУ, бо саме їх довідки, а не профільних та уповноважених експертів, стають основою для штампу експертизи СБУ", – зазначив Вовк.

Нагадаємо, як повідомила адвокатка Наталія Дригваль у блозі для OBOZREVATEL, вибір формули "Роттердам+" виправданий для українського ринку вугілля – про це свідчать результати експертиз, яку провели Державний науково-дослідницький експертно-криміналістичний центр МВС України, Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції, а також Європейська асоціація кам’яного та бурого вугілля Euracoal.

Про те, що у справі "Роттердам+" немає складу злочину, раніше заявляв ексзаступник Генерального прокурора Давид Сакварелідзе.

"Слідство може зайти в глухий кут, оскільки може виявитися, що там взагалі немає збитків. Якщо немає шкоди – тоді нема складу кримінальної справи, нема злочину", – зазначив Сакварелідзе. В інтерв’ю телеканалу "Україна 24" він також звернув увагу на те, що після скасування формули "Роттердам+" ціна закупівлі державою вугілля підвищилася.

"Держава почала закуповувати вугілля за іншою ціною і в результаті отримали таку комічну ситуацію, що, в принципі, якщо це все перерахувати, то грошей платників податків, які платять за нову формулу, не "Роттердам+", на 6 млрд грн більше, ніж було при "Роттердам+", – сказав Сакварелідзе.

Як відомо, 10 липня за сприяння Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам+".

Ціна газу для населення з лютого по липень 2020 року встановлювалася за аналогічною формулою "Амстердам+". Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення.

Голова виконавчого комітету Ради реформ Михайло Саакашвілі також заявив, що після скасування формули ціноутворення для вугілля "Роттердам+" ціни на електроенергію для промислових споживачів зросли.

"Раніше був "Роттердам+", а зараз чудово працює система "Амстердам+", що змінилося? Між Роттердамом і Амстердамом 60 км... Якщо в цьому є різниця", – заявив Саакашвілі.

"Роттердам+", нам кажуть, що формула працювала, потім припинила, а платимо ми чомусь більше після того, як вона припинила", – додав він.

Методика визначення вартості вугілля як палива для теплових електростанцій "Роттердам+" при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії в Україні застосовувалася в Україні з 1 травня 2016 по 30 червня 2019 року. Вона припинила дію з 1 липня 2019 року, коли в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону "Про ринок електроенергії".