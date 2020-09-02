Ford скоротить 1,4 тисячі співробітників у США

Американський автовиробник Ford Motor має намір скоротити ще 5% свого штату у США (1,4 тисячі людей) в рамках реорганізації бізнесу.

Компанія запропонувала компенсаційні пакети співробітникам, близьким до пенсійного віку, пише Daily Mail.

Відповідні пропозиції були направлені працівникам віком 55 років і старше, які пропрацювали не менше 10 років, від 65 років зі стажем більше 5 років або тим, хто пропрацював у компанії більше 30 років.

Більшість скорочень відбудеться в Дірборні, де розташована штаб-квартира Ford і великі підрозділи.

"Це багаторічний процес трансформації Ford у більш ефективну організацію. Ми розраховуємо, що цілі будуть досягнуті за рахунок програми добровільного звільнення. Якщо цього не станеться, доведеться вдатися до примусового скорочення", – зазначив президент групи американських і міжнародних ринків Ford Кумар Галхотра у зверненні до співробітників.

Подробиці пропозицій для працівників не розголошуються.

Нагадаємо, що в 2019 році автовиробник скоротив близько 7 тисяч штатних співробітників у Європі, Південній Америці та інших регіонах світу. У США скорочення тоді торкнулися 800 людей.

Усього штат компанії у США налічує близько 30 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні Ford і Volkswagen підписали кілька угод про спільну розробку комерційного транспорту, електромобілів і пікапів.

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