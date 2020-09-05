Forbes назвав найкраще місто для бізнесу в Україні

Ярослав Маркін Ринки та компанії 10:48, 5.09.2020 Оновлено: 10:51, 5.09.2020

Івано-Франківськ посів перше місце в рейтингу найкращих міст для ведення бізнесу в Україні за версією "Forbes Україна".

Про це з посиланням на вересневий випуск журналу повідомила "Ліга. Бізнес". Автори рейтингу зазначили, що він складений, аби визначити перспективні напрямки розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Оцінювалася привабливість для бізнесу міст з населенням від 90 тисяч людей.

Івано-Франківськ (населення 263 тисячі людей) набрав 720 балів за 10 критеріями:

  • прозорість міської влади – 69 балів зі 100;

  • ділова активність – 70 балів;

  • рейтинг Doing Business – 88 балів;

  • купівельна спроможність – 51 бал;

  • транспортне сполучення – 36 балів;

  • безпека – 80 балів;

  • освіте – 69 балів;

  • сприйняття міста жителями - 86 балів;

  • міграційна привабливість – 85 балів;

  • екологічна ситуація – 86 балів.

У топ-10 увійшли Вінниця, Львів, Київ, Тернопіль, Ужгород, Дніпро, Хмельницький, Одеса та Харків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2020 року журнал "Forbes Україна" склав рейтинг 100 найбагатших українців і потрапив через це в скандал. Список очолили Ринат Ахметов, Віктор Пінчук і Петро Порошенко, що не співпало з даними "глобального" списку Forbes.

У липні журнал Forbes склав рейтинг з 100 найдорожчих брендів світу. Першу сходинку посіла американська компанія Apple.

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Економіка Ринки та компанії

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