Forbes назвав найкраще місто для бізнесу в Україні
Івано-Франківськ посів перше місце в рейтингу найкращих міст для ведення бізнесу в Україні за версією "Forbes Україна".
Про це з посиланням на вересневий випуск журналу повідомила "Ліга. Бізнес". Автори рейтингу зазначили, що він складений, аби визначити перспективні напрямки розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Оцінювалася привабливість для бізнесу міст з населенням від 90 тисяч людей.
Івано-Франківськ (населення 263 тисячі людей) набрав 720 балів за 10 критеріями:
прозорість міської влади – 69 балів зі 100;
ділова активність – 70 балів;
рейтинг Doing Business – 88 балів;
купівельна спроможність – 51 бал;
транспортне сполучення – 36 балів;
безпека – 80 балів;
освіте – 69 балів;
сприйняття міста жителями - 86 балів;
міграційна привабливість – 85 балів;
екологічна ситуація – 86 балів.
У топ-10 увійшли Вінниця, Львів, Київ, Тернопіль, Ужгород, Дніпро, Хмельницький, Одеса та Харків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2020 року журнал "Forbes Україна" склав рейтинг 100 найбагатших українців і потрапив через це в скандал. Список очолили Ринат Ахметов, Віктор Пінчук і Петро Порошенко, що не співпало з даними "глобального" списку Forbes.
У липні журнал Forbes склав рейтинг з 100 найдорожчих брендів світу. Першу сходинку посіла американська компанія Apple.