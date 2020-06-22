Фонд гарантування вкладів подав позов до Рожкової у справі Платинум Банку

Фонд гарантування вкладів фізосіб подав позов до колишніх членів правління та спостережної ради Платинум Банку на майже 1,5 млрд грн.

Справа розглядатиметься у Господарчому суді Києва, а серед відповідачів – зjкрема, Катерина Рожкова (екс-в.о. глави правління Платинум Банку, нинішній перша заступниця голови правління НБУ), Костянтин Смольський (екс-голова правління Платинум Банку), Григорій Гуртовий (екс-голова спостережної ради). Про це повідомив Finbalance.

Сайт нагадав, що НБУ визнав Платинум Банк неплатоспроможним у січні 2017 року, а в лютому того ж року фінустанову відправили на ліквідацію.

За даними ФГВФО, обсяг вимог кредиторів Платинум Банку – 7,04 млрд грн, оціночна вартість ліквідаційної маси – 1,94 млрд грн, а сума недостатності майна банку для задоволення вимог кредиторів – 5,1 млрд грн. На 01 червня 2020 року вкладникам Платинум Банку в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 4,82 млрд грн (98,6% запланованих виплат).

ФГВФО позов обгрунтував тим, що відповідачі, які були посадовими особами Платинум Банку, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків, а також “здійснення ряду завідомо збиткових активних операцій" спричинили нанесення шкоди Платинум Банку в розмірі 1,48 млрд грн, яка складається із сум неповернутих та списаних у збиток кредитних коштів.

"За висновками ФГВФО, вчинення таких дій призвело до відсутності у банку коштів для виконання своїх зобов’язань перед вкладниками і кредиторами, порушення нормативів НБУ, віднесення Платинум Банку до категорії неплатоспроможних, завдання шкоди банку, вкладникам та іншим його кредиторам, в т.ч. ФГВФО", – йдеться у публікації.

17 червня Госпсуд м. Києва надав Фонду гарантування 5 днів на усунення недоліків позовної заяви, у т.ч. обґрунтування підстав для об’єднання позовних вимог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку січня 2017 року правління Національного банку України прийняло рішення віднести "Платинум Банк" до категорії неплатоспроможних.

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