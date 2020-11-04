Фонд держмайна звинуватив "слугу народу" Холодова в тиску
Політик нібито "атакує" Фонд десятками депутатських запитів
Він також звинувачує відомство в незаконній приватизації готелю "Дніпро" в Києві
Народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова звинуватили в "протизаконному тиску" й "атаці" на Фонд державного майна (ФДМ) України.
Із такими звинуваченнями виступив глава Фонду Дмитро Сенниченко. На своїй сторінці у Facebook він написав, що ставлення Холодова до ФДМ "завжди було трепетним".
Він пояснив, що політик надсилав у відомство по кілька запитів на місяць, що, як сказав глава відомства, відбирало багато часу.
"Невмотивовані звинувачення Фонду у вигаданих порушеннях і з вимогами надати роз'яснення щодо них, викладені в 15 депутатських запитах від Холодова і ще двох від [Олександра] Юрченка, елегантно балансували на межі формальності й нісенітниці", – вважає Сенниченко.
Він додав, що народний депутат, зокрема, звинувачує ФДМ в тому, що приватизація готелю "Дніпра" була незаконною.
"Тому що гроші за нього дали якісь не такі. Інформую: перевірка походження грошей, за які купили готель, у жодному разі не є справою Фонду держмайна, поки існує фінмоніторинг і правоохоронні органи", – написав Сенниченко.
За його словами, Фонд надіслав десятки листів до компетентних органів, щоб усі операції було перевірено.
"Так чи інакше, завданням Фонду є захистити інтерес держави... І точно так само сумлінно він стежитиме за тим, щоб інвестиційні обов'язки щодо готелю було виконано... І саме це заважає нам робити нардеп Холодов", – стверджує глава ФДМ.
Сенниченко також висловився про іронічний тон свого повідомлення, пояснивши це тим, що "діяльність пана Холодова" дуже нагадує йому фарс.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло корупційний складник у діях народного депутата від "слуг" Андрія Холодова.
За даними НАЗК, Холодов просив Ситника надати йому інформацію про стан і результати всіх досудових розслідувань, що стосуються так званої тютюнової правки, яка мала збільшити заробітки для роздрібних торговців сигаретами, до Закону № 1049.
У Нацагентстві зауважили, що нардеп не повинен використовувати свій мандат із корисливою метою. За таке порушення йому загрожує накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
НАЗК також почало перевірку можливого зв'язку "слуги" Холодова з тютюновим бізнесом.