Фонд держмайна звинуватив "слугу народу" Холодова в тиску

Народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова звинуватили в "протизаконному тиску" й "атаці" на Фонд державного майна (ФДМ) України.

Із такими звинуваченнями виступив глава Фонду Дмитро Сенниченко. На своїй сторінці у Facebook він написав, що ставлення Холодова до ФДМ "завжди було трепетним".

Він пояснив, що політик надсилав у відомство по кілька запитів на місяць, що, як сказав глава відомства, відбирало багато часу.

"Невмотивовані звинувачення Фонду у вигаданих порушеннях і з вимогами надати роз'яснення щодо них, викладені в 15 депутатських запитах від Холодова і ще двох від [Олександра] Юрченка, елегантно балансували на межі формальності й нісенітниці", – вважає Сенниченко.

Він додав, що народний депутат, зокрема, звинувачує ФДМ в тому, що приватизація готелю "Дніпра" була незаконною.

"Тому що гроші за нього дали якісь не такі. Інформую: перевірка походження грошей, за які купили готель, у жодному разі не є справою Фонду держмайна, поки існує фінмоніторинг і правоохоронні органи", – написав Сенниченко.

За його словами, Фонд надіслав десятки листів до компетентних органів, щоб усі операції було перевірено.

"Так чи інакше, завданням Фонду є захистити інтерес держави... І точно так само сумлінно він стежитиме за тим, щоб інвестиційні обов'язки щодо готелю було виконано... І саме це заважає нам робити нардеп Холодов", – стверджує глава ФДМ.

Сенниченко також висловився про іронічний тон свого повідомлення, пояснивши це тим, що "діяльність пана Холодова" дуже нагадує йому фарс.

Як повідомляв OBOZREVATEL: