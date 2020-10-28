Фонд держмайна продав на аукціоні четвертий завод "Укрспирту"

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Ринки та компанії
2,8 т.
Лопатинський спиртовий завод продано

Фонд державного майна України за 50 млн грн продав приватному інвестору четвертий об'єкт ДП "Укрспирт" – Лопатинське місце здійснення діяльності (Львівська область).

Про завершення аукціону повідомила пресслужба Фонду держмайна у Facebook у середу, 28 жовтня.

"За об'єкт приватизації на торгах змагалися 4 компанії, а стартова ціна виросла у 2,7 раза – з 18,7 млн грн до 50 млн грн", – розповіли у Фонді.

Фонд держмайна продав на аукціоні четвертий завод "Укрспирту"

Як сказано на сайті ProZorro, де проходили торги, покупцем стало ТОВ "Офіс Інвестицій", місце реєстрації – Київ.

Фонд держмайна продав на аукціоні четвертий завод "Укрспирту"

Як писав OBOZREVATEL, 15 жовтня Фонд держмайна провів приватизацію першого об'єкта ДП "Укрспирт" – Немирівського спиртзаводу.

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