Фонд держмайна продав на аукціоні четвертий завод "Укрспирту"

Фонд державного майна України за 50 млн грн продав приватному інвестору четвертий об'єкт ДП "Укрспирт" – Лопатинське місце здійснення діяльності (Львівська область).

Про завершення аукціону повідомила пресслужба Фонду держмайна у Facebook у середу, 28 жовтня.

"За об'єкт приватизації на торгах змагалися 4 компанії, а стартова ціна виросла у 2,7 раза – з 18,7 млн грн до 50 млн грн", – розповіли у Фонді.

Як сказано на сайті ProZorro, де проходили торги, покупцем стало ТОВ "Офіс Інвестицій", місце реєстрації – Київ.

Як писав OBOZREVATEL, 15 жовтня Фонд держмайна провів приватизацію першого об'єкта ДП "Укрспирт" – Немирівського спиртзаводу.