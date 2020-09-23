ЗМІ дізналися, куди Фірташ витратив гроші НБУ, видані на порятунок "Надра Банку"

Український олігарх Дмитро Фірташ з 2010 по 2014 роки, йомвірно, використав не за призначення щонайменше $190 млн, які НБУ видав на підтримку проблемного "Надра Банку". Останній належав Фірташу.

Замість того. щоб покращувати ліквідність банку, підприємець витратив гроші, зокрема, на купівлю акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату. Про це йдеться у "злитих" документах фінансової розвідки Мінфіну США FinCEN, повідомило "Слідство.Інфо".

Сайт нагадав, що із 2010 по 2014 роки НБУ передав на порятунок "Надра Банку" майже $1,5 млрд. Фінансову установу це не врятувало: у червні 2015 року банк припинив діяльність.

"Відповідно до кримінального провадження української Національної поліції (ці документи – частина "зливу" з FinCEN, – Ред.), 16 червня 2014 року "Надра Банк" надав кредит у майже $110 млн підконтрольній Фірташу українській компанії, ТОВ "Сінтез Ресурс". Остання переказала ці гроші кіпрській фірмі Diago Enterprises Limited, яку також контролював український бізнесмен", – йдеться у публікації.

Після цього, стверджується в матеріалі, ці гроші були використані в купівлі частки акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) – єдиного в Європі виробника титанової губки (це пористий матеріал, який використовують у виробництві снарядів, військових літаків та супутників). Попри те, що Фірташ придбав лише 49% акцій ЗТМК, через нових керівників підприємства він фактично контролював його.

У документах провадження також відзначається, що, хоч Фірташ придбав завод під зобов’язання інвестувати в підприємство певну суму, виявилось, що наприкінці 2014-го гроші, навпаки, виводились із заводу на інші контрольовані компанії. Щоб у підсумку "осісти" в "Надра Банку".

У 2018-му український суд визнав, що Фірташ не зміг виконати умови приватизаційної угоди й ухвалив повернути придбані олігархом акції державі. Наступного року директора компанії визнали винним у неправомірному використанні інвестиційних фондів. Обидві ці справи зараз знаходяться на стадії апеляції.

У червні 2020 року держава повернула контроль над ЗТМК, призначивши на заводі нове керівництво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, великі бізнесмени, чиновники і скандальні політики переказували мільярди "брудних" доларів по всьому світу, а великі банки сприяли в цьому. Про це йдеться в документах одного з найзакритіших підрозділів Мінфіну США по боротьбі з фінансовими злочинами – FinCEN.

Документи фінансової розвідки США, що викривають участь найбільших світових банків в переказах "брудних" грошей, є достатньою підставою для початку розслідування діяльності як банків, так і тих, хто відправляв кошти.

Серед документів фінансової розвідки США, які пролили світло на участь найбільших банків в переказах "брудних" грошей, виявилось прізвище чоловіка однієї з найбільших спонсорів Консервативної партії Великобританії. Він отримував гроші від російського магната, який пов'язаний із Кремлем.