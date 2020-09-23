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ЗМІ дізналися, куди Фірташ витратив гроші НБУ, видані на порятунок "Надра Банку"

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
3,2 т.
ЗМІ дізналися, куди Фірташ витратив гроші НБУ, видані на порятунок ''Надра Банку''

Український олігарх Дмитро Фірташ з 2010 по 2014 роки, йомвірно, використав не за призначення щонайменше $190 млн, які НБУ видав на підтримку проблемного "Надра Банку". Останній належав Фірташу.

Замість того. щоб покращувати ліквідність банку, підприємець витратив гроші, зокрема, на купівлю акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату. Про це йдеться у "злитих" документах фінансової розвідки Мінфіну США FinCEN, повідомило "Слідство.Інфо".

Сайт нагадав, що із 2010 по 2014 роки НБУ передав на порятунок "Надра Банку" майже $1,5 млрд. Фінансову установу це не врятувало: у червні 2015 року банк припинив діяльність.

"Відповідно до кримінального провадження української Національної поліції (ці документи – частина "зливу" з FinCEN, – Ред.), 16 червня 2014 року "Надра Банк" надав кредит у майже $110 млн підконтрольній Фірташу українській компанії, ТОВ "Сінтез Ресурс". Остання переказала ці гроші кіпрській фірмі Diago Enterprises Limited, яку також контролював український бізнесмен", – йдеться у публікації.

Після цього, стверджується в матеріалі, ці гроші були використані в купівлі частки акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) – єдиного в Європі виробника титанової губки (це пористий матеріал, який використовують у виробництві снарядів, військових літаків та супутників). Попри те, що Фірташ придбав лише 49% акцій ЗТМК, через нових керівників підприємства він фактично контролював його.

У документах провадження також відзначається, що, хоч Фірташ придбав завод під зобов’язання інвестувати в підприємство певну суму, виявилось, що наприкінці 2014-го гроші, навпаки, виводились із заводу на інші контрольовані компанії. Щоб у підсумку "осісти" в "Надра Банку".

У 2018-му український суд визнав, що Фірташ не зміг виконати умови приватизаційної угоди й ухвалив повернути придбані олігархом акції державі. Наступного року директора компанії визнали винним у неправомірному використанні інвестиційних фондів. Обидві ці справи зараз знаходяться на стадії апеляції.

У червні 2020 року держава повернула контроль над ЗТМК, призначивши на заводі нове керівництво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, великі бізнесмени, чиновники і скандальні політики переказували мільярди "брудних" доларів по всьому світу, а великі банки сприяли в цьому. Про це йдеться в документах одного з найзакритіших підрозділів Мінфіну США по боротьбі з фінансовими злочинами – FinCEN.

Документи фінансової розвідки США, що викривають участь найбільших світових банків в переказах "брудних" грошей, є достатньою підставою для початку розслідування діяльності як банків, так і тих, хто відправляв кошти.

Серед документів фінансової розвідки США, які пролили світло на участь найбільших банків в переказах "брудних" грошей, виявилось прізвище чоловіка однієї з найбільших спонсорів Консервативної партії Великобританії. Він отримував гроші від російського магната, який пов'язаний із Кремлем.

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