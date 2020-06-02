Фірми українських бізнесменів засвітилися в офшорах на Багамах

Близько 60 українських фірм виявилися фігурантами "Багамських файлів" – реєстру юридичних осіб, зареєстрованих в офшорах на Багамських островах.

Серед них компанії Сергія Ківалова і Костянтина Жеваго. Ці документи були опубліковані міжнародною групою журналістів та інтернет-активістів Distributed Denial of Secrets (DDoS), говориться в публікації на "Радіо Свобода".

Сайт зазначив, що більшість власників компаній – непублічні люди, які не мають стосунку до управління державою. Але деякі прізвища привертають увагу.

офшори

Журналісти виділили групу бізнесменів і політиків з Одеси: компанію Golden Gate Bay Limited екс-регіонала Сергія Ківалова та одеського забудовника, власника видання Kyiv Post Аднана Ківана, а також Real Estate Holding Ltd бізнесмена Бориса Когана і екс-депутатів Ігоря та Олександра Урбанського.

Також в реєстрах фігурує Pharma Distributing corp. колишнього депутата і бізнесмена Костянтина Жеваго. У прес-службі Жеваго пояснили, що компанія припинила своє існування, а раніше займалася дистрибуцією медичних препаратів на території Латинської Америки і країн Карибського басейну.

Нинішній глава Укрспирту Сергій Блеськун фігурує як директор і президент компанії Drink Inc., яка з початку 2000-х є засновником дочірнього підприємства "Дрінкс Україна", що випускає соки торгової марки "Смак".

Сайт, до речі, зазначає, що реєструвати фірми в офшорних юрисдикціях – це не злочин.

"Це світова практика, яка склалась із низки причин. Для когось це – питання зручного структурування свого бізнесу, багатьох принаджує розвинутий сервіс на "офшорах" – зареєструвати фірму тут зазвичай швидко, адмініструвати – просто. Найбільших же магнітів два – низьке оподаткування та можливість зберегти повну анонімність", – йдеться в публікації.

При цьому в останні роки стався цілий ряд масових витоків даних з офшорних юрисдикцій – Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers.

Як повідомляв OBOZREVATEL, приблизно 40% всіх інвестицій в світі – це гроші, які вкладаються не в економіку, а ховаються в офшорах. В сумі це становить близько $15 трлн.

Головні світові офшори, в яких бізнес ухиляється від податків, зникнуть у 2021 році. Це означає, що і українським компаніям буде складніше приховувати доходи.

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