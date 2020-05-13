Пов'язана з Януковичем фірма подала до суду на Україну: суть суперечки – 40 млн

Господарський суд Київської області затвердив мирову угоду, за якою компанія "Укртрансгаз" має сплатити своєму колишньому підряднику ТОВ "Промінвеставтоматика" 40,12 млн грн боргу.

Цю фірму вважають "прокладкою", яка здійснювала постачання обладнання за сильно завищеними цінами і була пов'язана з оточенням колишнього президента України Віктора Януковича, йдеться в публікації "Наших грошей". Прокуратура Київської області оскаржила це рішення в апеляції.

"Укртрансгаз" заплатить мільйони

Як державна компанія виявилась винною мільйони

Йдеться про борг, що виник після того, як у 2012 році філія "Укртрансгазу" компанія "Укргазенергосервіс" уклала з "Промінвеставтоматикою" договір на закупівлю запчастин до газоперекачувальних агрегатів ГТК-10І і ГТК-25І. Ця угода видалась правоохоронцям підозрілою.

"Ще з 2014 року прокуратура вела кримінальне провадження за фактами можливого розкрадання державних коштів службовими особами "Укртрансгазу". Слідство вважало, що запчастини у "Промінвеставтоматики" замовили за завищеними цінами. За специфікацією, їхнім виробником була компанія "Tyrbine Services Ltd" (США). Проте, за даними Міністерства доходів і зборів, такі запчастини на території України не розмитнювались та державний кордон в пунктах пропуску не перетинали", – йдеться у матеріалі.

Однак у 2015 року "Промінвеставтоматика" подала позов проти "Укртрансгазу" про стягнення 96,11 млн грн боргу, 21,30 млн грн інфляційних втрат і 3,84 млн грн річних. Відтоді тривали суди, а у 2019 році представник "Укртрансгазу" кілька разів скаржився на бездіяльність прокуратури.

"За умовами мирової угоди, "Укртрансгаз" сплачує "Промінвеставтоматиці" 40,12 млн грн основного боргу, а та не вимагає сплатити решту боргу, інфляційні втрати і річні. Прокуратура Київської області не погодилась із рішенням суду та подала апеляційну скаргу до Північного апеляційного господарського суду. Розгляд скарги мав відбутися 24 березня, проте через карантин його перенесли на 19 травня", – зазначається у тексті.

Чому фірму вважають "прокладкою"

Сайт нагадує, що у 2010-2013 роках тендери "Укртрансгазу" часто вигравали чотири донецькі фірми – "Промінвеставтоматика", "Турботрейд", "Укртурборемонт" і "Турболінкс". Усього "Укртрансгаз" сплатив їм 2,5 млрд грн.

Журналістське розслідування засвідчило, що засновниками підприємств були і залишалися на той час підставні особи, близько знайомі одне з одним. Гроші за запчастини передавалися по ланцюжку "транзитних" фірм, які також використовувались групою "Метал Юніон" донецького бізнесмена Руслана Циплакова, друга покійного молодшого сина експрезидента України Віктора Януковича. Нині Циплаков переховується в Росії.

Наразі "Промінвеставтоматику" записано на офшор "Комфорд Лімітед" із Сейшелів, а її директором є Кайумба Ноласкес Манде із Конго, який керує цілою купою інших юросіб.

Днями "Укртрансгаз" замовив компанії "KTS Engineering s.r.o." (Словаччина) італійські запчастини до вищезгаданих агрегатів ГТК-10І і ГТК-25І. Причому ціни з однакових найменувань були нижчими за ціни "Промінвеставтоматики" у 2012 році.

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