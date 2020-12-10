Фінплан "Укрзалізниці" на 2021 рік підтримали в бізнесі

Фінансовий план на 2021 рік, який представила "Укрзалізниця", враховує першочергові потреби ринку залізничних вантажних перевезень.

Такого висновку дійшли представники великих вантажовідправників під час круглого столу, присвяченого поліпшенню взаємодії перевізника з клієнтами, повідомляє пресслужба УЗ. Зазначається, що всі сторони висловили сподівання, що цей документ уже цьогоріч схвалить уряд.

Зокрема, бізнес вітає плани товариства наступного року збільшити доходи без перегляду тарифів, а переважно завдяки розширенню вантажної бази, збільшенню завантаження власного вагонного парку та пришвидшенню реалізації накопиченого металобрухту, а також проінвестувати у свою модернізацію рекордні понад 27 млрд грн. Понад 70 % зазначених коштів буде спрямовано саме на оновлення рухомого складу та інфраструктури. Для вдосконалення вантажної роботи "Укрзалізниця" планує на власних заводах виготовити 3 тис. нових і модернізувати понад 5,4 тис. вантажних вагонів. Також буде модернізовано 157 локомотивів, здійснено реконструкцію близько 400 км залізничної колії, а також коштом державного бюджету буде замовлено 100 пасажирських вагонів.

Вантажовідправники висловили впевненість у тому, що зазначені заходи мають поліпшити технічний стан "Укрзалізниці", а це позитивно позначиться на обсягах вантажів і загальній діловій активності.

Крім того, клієнти "Укрзалізниці" підтримали розділення компанії на бізнес-вертикалі за видами діяльності як перший і ключовий етап реформування "Укрзалізниці". Але всі учасники перевізного процесу свідомі того, що, крім ініціативи "Укрзалізниці" з розділення на бізнес-сегменти, повинно бути створене законодавче підґрунтя для загального функціонування залізничного транспорту. Саме тому всі сторони виступають за якнайшвидше ухвалення Закону України "Про залізничний транспорт України" й усунення правових колізій і нонсенсів, коли "Укрзалізниця" сплачує податок на землю під коліями, чого немає майже в жодній країні ЄС, та акциз на паливо, який спрямовується на будівництво автомобільних шляхів, а не на розвиток залізничної інфраструктури.

Нова команда "Укрзалізниці" продемонструвала готовність до конструктивного діалогу та вже робить кроки для побудови дієвої бізнес-моделі, яка дасть змогу розробити та впровадити низку заходів для збільшення обсягу залізничних вантажоперевезень, підвищення рівня сервісу та задоволення інтересів усіх сторін перевізного процесу.

Нагадаємо, що, за словами голови правління компанії Володимира Жмака, "Укрзалізниця" має намір до кінця цього року досягти щодобового навантаження у мільйон тонн.