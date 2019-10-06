Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 18:13
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Фінансуємо окупантів": Тука розповів про постачання вугілля з "Л/ДНР"

7.4т Читати матеріал російською

Україна продовжує у великій кількості закуповувати вугілля з окупованих районів Донецької та Луганської областей з підробленими російськими сертифікатами.

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука. За його словами, владі бракує політичної волі, щоб перестати спонсорувати окупантів.

Екс-чиновник підтвердив, що вугілля з окупованих районів Донбасу завозять у великих обсягах, і владі про це добре відомо.

"Всі шахти, яківи добували вугілля антрацитної групи, залишилися на окупованій території. Таким чином, у нас немає іншого виходу, ніж купувати групу антрацитового вугілля ззовні. Найдешевше виходить з Росії", – констатував він.

Тука пояснив схему постачання в Україну: "Вугілля з окупованої частини Донбасу вивозиться в Російську Федерацію, там надаються підроблені документи, сертифікати походження, нібито це вугілля з Ростовської області. Вугільний басейн один, і тому склад вугілля практично однаковий. А потім це вугілля до нас потрапляє під назвою російське чи білоруське".

Новини
"Причини політичні": в Росії заявили про різке зростання торгівлі з Україною

На його думку, у влади немає політичної волі, щоб це припинити.

"Юридичних підстав для припинення цієї діяльності я не бачу. За підробку документів росіян у Ростовській області ми схопити нездатні. У них тариф 5 доларів за тонну. Це вугілля йде не тільки в Україну, але і в Туреччину, через балтійські порти в Європу – ми відстежили ці стежки", – повідомив колишній заступник міністра.

"Те вугілля, яке ми купуємо під виглядом російського – це найдешевший варіант. Якщо ми припинимо купувати його, нам треба буде купувати інше дорожче. Тут справа в іншому – ми фактично самі фінансуємо окупантів нашої землі", – зазначив Тука.

Тука розповів про постачання вугілля з "Л/ДНР"

censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія продає контрабандне вугілля з непідконтрольної Україні території Донбасу в 19 країн світу, зокрема країни ЄС, Канаду, Єгипет і Грузію.

В Україні щомісяця через Білорусь постачалася 300-400 тис. тонн вугілля. 2 жовтня з'явилася інформація, що РФ начебто припинила постачання в Україну енергетичного вугілля через Білорусь.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР ОРДЛО
Поділитися у Facebook
15
Коментарі
51
26
Смішно
7
Цікаво
26
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
ГЫ-ГЫ-ГЫ, так тука коррупционер оказывается, ведь на Украине действует принцип, низкая цена=коррупция: "... установление низкой цены на газ - это коррупционное решение."Как в математике: низкая цена - равно коррупция", - сказал Коболев" Obozrevatel com Глава "Нафтогаза" сделал печальное для украинцев заявление по цене на газ 09 апреля 2017, 14:22
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
руденко евгений
руденко евгений
удивительно! Говорит, что финансируем оккупантов, и тут же: "Таким образом, у нас нет другого выхода, чем покупать группу антрацитового угля извне. Дешевле всего получается из России". И добавлю, что мы многое ещё покупаем и не можем отказаться. Например кассеты с топливом для атомной энергетики. И отправляем отходы этой же энергетики в Россию. Зачем такими разговорами сечь самих себя?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
Александров Сергей
Александров Сергей
Хох-ляцкие свиньи! Так откажитесь от русского газа, от русского угля, от русских денег ваших свиней-гастеров и свиноматок-путан на русских дорогах! Ведь "весьмирсвами"! И радуйтесь, что у власти в РФ такая тряпка, как Путин, который за эти 5 лет не превратил ваш хлев в груду развалин!
Показать комментарий полностью
Ответить
10
1
Файзулаева Ольга
Файзулаева Ольга
Александров Сергей, шизик, газ ваш давно не закупаем. И уголь причём? Здесь не о вашем угле говорится. Путин не уничтожит никакой народ, потому что он хоть и плохо, но под демократа маскируется и капиталы у него за бугром, есть что терять. А ты нам желаешь уничтожения, потому что являешься последователем Гитлера по принципам и риторике. Но не все же в РФ так любят гитлеровские принципы и методы как ты. Верно?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel