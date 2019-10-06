"Фінансуємо окупантів": Тука розповів про постачання вугілля з "Л/ДНР"

Україна продовжує у великій кількості закуповувати вугілля з окупованих районів Донецької та Луганської областей з підробленими російськими сертифікатами.

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука. За його словами, владі бракує політичної волі, щоб перестати спонсорувати окупантів.

Екс-чиновник підтвердив, що вугілля з окупованих районів Донбасу завозять у великих обсягах, і владі про це добре відомо.

"Всі шахти, яківи добували вугілля антрацитної групи, залишилися на окупованій території. Таким чином, у нас немає іншого виходу, ніж купувати групу антрацитового вугілля ззовні. Найдешевше виходить з Росії", – констатував він.

Тука пояснив схему постачання в Україну: "Вугілля з окупованої частини Донбасу вивозиться в Російську Федерацію, там надаються підроблені документи, сертифікати походження, нібито це вугілля з Ростовської області. Вугільний басейн один, і тому склад вугілля практично однаковий. А потім це вугілля до нас потрапляє під назвою російське чи білоруське".

На його думку, у влади немає політичної волі, щоб це припинити.

"Юридичних підстав для припинення цієї діяльності я не бачу. За підробку документів росіян у Ростовській області ми схопити нездатні. У них тариф 5 доларів за тонну. Це вугілля йде не тільки в Україну, але і в Туреччину, через балтійські порти в Європу – ми відстежили ці стежки", – повідомив колишній заступник міністра.

"Те вугілля, яке ми купуємо під виглядом російського – це найдешевший варіант. Якщо ми припинимо купувати його, нам треба буде купувати інше дорожче. Тут справа в іншому – ми фактично самі фінансуємо окупантів нашої землі", – зазначив Тука.

censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія продає контрабандне вугілля з непідконтрольної Україні території Донбасу в 19 країн світу, зокрема країни ЄС, Канаду, Єгипет і Грузію.

В Україні щомісяця через Білорусь постачалася 300-400 тис. тонн вугілля. 2 жовтня з'явилася інформація, що РФ начебто припинила постачання в Україну енергетичного вугілля через Білорусь.

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