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8 травня • оновлено в 17:56
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У Раді затвердили всі правки до законопроєкту про "Приват", який вимагає МВФ

1.9т
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Фінансовий комітет Верховної Ради затвердив скорочену таблицю правок до законопроєкту про банки, який унеможливлює повернення ПриватБанку колишнім власникам.

Про це повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у Facebook.

"Щойно затвердили скорочену таблицю та внесли техніко-юридичні зауваження (п'ять технічних правок). Загальна кількість – 241 правка. 11 правок відхилено. Як голова лічильної комісії підтвердив правильність голосування. Дорога законопроєкту до голосування Ради в цілому 13 травня відкрита", – написав Железняк.

Комітет рекомендуватиме Раді ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому.

Как повідомляв OBOZREVATEL, фінальна таблиця правок до законопроєкту про банки, який розглядається за особливою процедурою, виявилась у 72 рази меншою за попередню.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
націоналізація ПриватБанку
Особа
Ярослав Железняк
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України ПриватБанк
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Економіка Ринки та компанії

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