"Фінансова піраміда" B2B Jewelry перестала виплачувати гроші: вкладники Харкова помстилися. Відео

Вкладникам B2B Jewelry, яку в ЗМІ називають "фінансовою пірамідою", перестали виплачувати гроші. У Харкові їх зустріли люди спортивної статури і не пускали до будівлі.

Відповідні відео з місця подій опубліковані в телеграм-каналі "Нетиповий Харків" (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).

"Третій день вкладники B2B Jewelry не можуть повернути свої гроші. Їх знову зустрічають спортсмени з Вінниці і відправляють додому, так як "компанія збанкрутувала, виплат не буде"", – сказано в повідомленні.

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Зазначається, що спортсмени приїхали на дорогих позашляховиках, яким потім люди прокололи шини.

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Пізніше до магазину прибула поліція, яка очікує на вкладників, щоб вони написали заяву.

"Гроші повернуть тільки тим, хто зараз приїде до магазину і напише заяву. Поліція на місці, чекає", – йдеться в публікації.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, творець проекту B2B Jewelry Микола Гонта зареєстрував власну політичну партію. "Живіть в достатку".

Нагадаємо, що B2B Jewelry позиціонує себе як проект, який дозволить розбагатіти на дорогоцінних металах. Вони продають ювелірні вироби, а також сертифікати, які нібито дозволять в рази примножити вкладені суми. OBOZREVATEL вдалося знайти матеріали справи проти організації (№716/47026/19). З них стало відомо, куди насправді виводять зібрані гроші. Вони надходять на рахунки благодійного фонду родички бізнесмена – Олени Гонти.