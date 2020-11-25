В Україні з початку наступного року може не вистачити грошей на пенсії та зарплати бюджетникам.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі. Він наголосив, що економічних реформ немає, а корупційні схеми на митниці й в податковій процвітають.

"Українська економіка зараз рухається до великої катастрофи. В Україні насувається дуже сильна бюджетна криза. Будуть дуже великі проблеми з виплатами зарплат та пенсій, починаючи вже з початку наступного року. Теоретично це можна відтермінувати, якщо буде хоча б якась на папері угода з МВФ. Тобто вони грошей не дадуть, але під цю угоду хтось може ще трохи дати грошей. Цього вистачить ще на кілька місяців. Але будуть проблеми з виплатами елементарних соціальних зобов’язань і зарплат", – сказав Саакашвілі.

За його словами, такого в Україні не було з 90-х років.

"Коли така ситуація, треба або щось робити, або просто країна пролітає в трубу. Тобто ми зараз із заплющеними очима йдемо до прірви. І це відбувається в умовах, коли практично уряд не функціонує. Наче він існує в паралельному світі. Вони говорять про якісь успішні реформи, результати яких відчув на собі бізнес", – зазначив Саакашвілі.

Він наголосив: це результат цілої низки помилок, які були допущені у фінансовій та фіскальній політиці.

"Результат всеосяжної корупції в податковій та митній системі. Це результат відсутності дій щодо відкриття економіки для залучення інвестицій та реальної приватизації. Це призводить до того, що український бюджет на межі розвалу. Це правда. Зараз ми дуже близькі до того, щоб припинити відшкодування ПДВ", – спрогнозував Саакашвілі

Він також нагадав, що за попередньої влади було запроваджене автоматичне відшкодування ПДВ, і це було правильно. А зараз все знову відбувається в ручному режимі, але може повністю зупинитися.

Саакашвілі також зазначив, що олігархічні групи всюди ставлять "своїх" людей, які підтримують корупційні схеми. А чесні підприємці потерпають від карантинних заходів.

"У цій ситуації ще їх дотискати додатковими заходами – економіка цього не витримає, і це призведе до трагедії мільйонів людей", – переконаний Саакашвілі.

За його словами, у цій ситуації обіцяні 8 тисяч гривень допомоги від Зеленського – це символічний жест, який насправді мало чим допоможе.