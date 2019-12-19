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19 грудня • оновлено в 13:10
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"Фіга два. Нічого немає": Путін жорстко висміяв підтримку США для України

1.6т
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що якби США дійсно хотіли допомогти Україні, то давали б їй гроші.

Про це він сказав у четвер, 19 грудня, в ході щорічної пресконференції, говорячи про плани США запровадити нові санкції проти Росії.

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"Якби хотіли допомогти, дали б грошей. Чого грошей не дають Україні? Дали б їм можливість. Дають тільки гарантії на кредити, це не живі гроші, реальної підтримки немає. Фіга два. Нічого немає", – сказав Путін,.

Потім він ще раз повторив цю фразу: "Якщо США хочуть підтримати Україну, то нехай дадуть їй грошей, а не ведуть політику стримування Росії".

Допомога США

Допомога США

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва досягне угоду з Києвом про транзит газу через територію України.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Санкції проти Росії Військова допомога Україні кредитування України транш МВФ
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
МВФ транш кредит
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
А толпы украинцев смеются в ответ , поедая круасаны в тихих уголочках Парижа
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Опровергните слова Путина! Хоть кто-нибудь!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгулям дают только оружие и кредиты, чтобы вечно были должны и вечно вoeвали за омерику
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