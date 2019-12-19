"Фіга два. Нічого немає": Путін жорстко висміяв підтримку США для України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що якби США дійсно хотіли допомогти Україні, то давали б їй гроші.

Про це він сказав у четвер, 19 грудня, в ході щорічної пресконференції, говорячи про плани США запровадити нові санкції проти Росії.

"Якби хотіли допомогти, дали б грошей. Чого грошей не дають Україні? Дали б їм можливість. Дають тільки гарантії на кредити, це не живі гроші, реальної підтримки немає. Фіга два. Нічого немає", – сказав Путін,.

Потім він ще раз повторив цю фразу: "Якщо США хочуть підтримати Україну, то нехай дадуть їй грошей, а не ведуть політику стримування Росії".

Допомога США

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва досягне угоду з Києвом про транзит газу через територію України.

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