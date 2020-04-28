Фермери висунули Шмигалю ультиматум: вимагають негайно відкрити ринки

Якщо в найближчі 2-3 дні сільськогосподарські ринки не відновлять роботу, фермери повезуть всю нереалізовану сільгосппродукцію під будівлю Кабінету міністрів України.

"Уряд зобов'язаний відкрити ринки. Сподіваюся, що в найближчі 2-3 дні це буде зроблено. Тому що я не відповідаю за селян", – заявив в ефірі ObozTV директор оптового ринку в Херсонській області Федір Негой.

За його словами, в даний час функціонує тільки найбільший оптовий ринок на півдні України "Нежданний" в селі Великі Копані Херсонської області. "Він працює, але проблема в тому, що ця продукція не може бути реалізована, тому що немає покупців. А покупців немає, тому що всі продовольчі ринки України закриті", – пояснив директор.

"На сьогоднішній день ринок працює на 10%, всі чекають рішення уряду про відкриття всіх продовольчих ринків", – повідомив він.

Фермери пред'явили Шмигалю ультиматум

Негой розповів, що фермери змушені позбуватися від продукції, яку не вдалося реалізувати. "Редиску люди викинули, починають викидати огірок, ранню капусту".

За його словами, люди налаштовані рішуче і в разі, якщо уряд не прийме рішення про відкриття ринків, вони будуть готові до акцій протесту. "Вони сказали, якщо ринки не будуть відкриті, вони все це повезуть під Кабінет міністрів до Шмигаля, а можливо, навіть до президента", – зауважив директор.

Як писав OBOZREVATEL, увечері 27 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що МОЗ підготував постанову з "чітким алгоритмом санітарного контролю", що стосується більш 280 ринків. Кабінет міністрів України на найближчому засіданні 29 квітня розгляне питання про відновлення роботи продовольчих ринків.