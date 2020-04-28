Фермери висунули Шмигалю ультиматум: вимагають негайно відкрити ринки
Якщо в найближчі 2-3 дні сільськогосподарські ринки не відновлять роботу, фермери повезуть всю нереалізовану сільгосппродукцію під будівлю Кабінету міністрів України.
"Уряд зобов'язаний відкрити ринки. Сподіваюся, що в найближчі 2-3 дні це буде зроблено. Тому що я не відповідаю за селян", – заявив в ефірі ObozTV директор оптового ринку в Херсонській області Федір Негой.
За його словами, в даний час функціонує тільки найбільший оптовий ринок на півдні України "Нежданний" в селі Великі Копані Херсонської області. "Він працює, але проблема в тому, що ця продукція не може бути реалізована, тому що немає покупців. А покупців немає, тому що всі продовольчі ринки України закриті", – пояснив директор.
"На сьогоднішній день ринок працює на 10%, всі чекають рішення уряду про відкриття всіх продовольчих ринків", – повідомив він.
Негой розповів, що фермери змушені позбуватися від продукції, яку не вдалося реалізувати. "Редиску люди викинули, починають викидати огірок, ранню капусту".
За його словами, люди налаштовані рішуче і в разі, якщо уряд не прийме рішення про відкриття ринків, вони будуть готові до акцій протесту. "Вони сказали, якщо ринки не будуть відкриті, вони все це повезуть під Кабінет міністрів до Шмигаля, а можливо, навіть до президента", – зауважив директор.
Як писав OBOZREVATEL, увечері 27 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що МОЗ підготував постанову з "чітким алгоритмом санітарного контролю", що стосується більш 280 ринків. Кабінет міністрів України на найближчому засіданні 29 квітня розгляне питання про відновлення роботи продовольчих ринків.