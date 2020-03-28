Україна через карантин може втратити третину врожаю: фермери попередили про масштабні проблеми

В Україні через безсніжну зиму й карантин урожай може скоротитися на третину. Фермери вже б'ють на сполох і говорять, що за таких умов немає грошей навіть на те, щоб навіть закупити пальне для посівної.

Детальніше про те, що зараз відбувається в сільському господарстві – читайте в OBOZREVATEL.

На межі виживання

Ще наприкінці лютого та початку березня українські аграрії скаржилися, що аномально тепла погода загрожує серйозними проблемами з урожаєм, як до неї додалася ще одна – карантин.

Через введення серйозних обмежень у транспорті фермери втратили ринки збуту, а водночас і можливість заробити.

"Малі фермерства фактично перебувають на межі виживання. Зараз навіть подейкують, що під час карантину можуть взагалі заборонити працювати фермерам у полях, хоча це повне безглуздя, сподіваюся, що це лише чиясь фантазія. Якщо ми зараз не посіємо урожай, то проблеми будуть не лише в нас, а й у всього народу", – повідомляє про труднощі керівник Асоціації фермерів та власників землі Черкаської області Віктор Гончаренко.

Фермер "Агропортал"

Ситуація ускладнюється ще й тим, що українські банки відмовляються надавати фермерам кредити для закупівлі зерна та пального: "Не те, що під 5-9% річних, як обіцяли, а навіть під 22% не дають. Дуже тяжкі умови. А солярку немає, на що купувати, насіння немає, і добре, що деякі фірми надають зерно в кредит", – скаржиться OBOZREVATEL фермер із Черкащини Василь Драч.

За його словами, через відсутність коштів приблизно третина фермерів не має змоги розпочати посівну кампанію. Унаслідок цього без роботи залишаються і наймані працівники, які в умовах економічної кризи, що наростає, опинилися без засобів для існування.

До яких збитків для українського сільського господарства це може призвести – спрогнозувати дуже складно, кажуть фермери. Не в останню чергу через відсутність спеціалістів – як у профільному міністерстві, так і на місцях.

"Рубрика"

Водночас вони наголошують, що робитимуть усе можливе, але до економічних негараздів, додаються погодні. Як розповів Гончаренко, жахлива ситуація з озимими на початку березня трохи стабілізувалася завдяки зусиллям самих аграріїв, але якщо навесні в країні запанує суха погода, обставини будуть вкрай важкими.

"Погодні умови загрожують тим, що в нас зникає приблизно 30% пшениці. Наша зона засіюватиметься десь 5-7 квітня, і якщо випадуть дощі, то все буде добре. Але тут проблема в тому, що немає за що засіювати", – сказав Драч.

Прогнози метеорологів

Що стосується погодних умов, то спеціалісти з агрометеорології вказують на те, що вологи в глибоких шарах ґрунту недостатньо для повноцінного насичення рослин. Навіть більше, у південних регіонах запаси води в ґрунті історично низькі. Проте зараз ситуація не настільки критична, зазначила в коментарі OBOZREVATEL начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

"Справді, вологи в глибоких шарах ґрунту набагато менше, ніж було торік. Це пов'язано з тим, що в січні, лютому та березні опадів випало значно менше за кліматичну норму. Але водночас умови для озимих можу оцінити як задовільні, тому що вони можуть брати воду з 20-сантиметрового шару ґрунту, де вона ще наявна. І для раннього весняного періоду розвитку її достатньо", – переконана експертка.

Та коли буде розвиватися коренева система, рослини почнуть використовувати вологу з глибоких шарів ґрунту, і якщо не буде поповнення, то з'явиться певна напруга, уточнює метеорологиня.

"За останніми прогнозами, до 8-9 квітня опадів очікується обмаль, тому сподіватися на істотне поповнення не варто, і найбільше страждає Одеська, Херсонська та Миколаївська області. На цих територіях запаси води в ґрунті історично низькі", – пояснює Адаменко.

Водночас вона закликає аграріїв починати посівну кампанію якомога швидше, щоб у разі опадів зерно могло використати цю вологу та прорости: "Чекати можна тільки з кукурудзою та соняшником – це теплолюбні культури, що мають сіятися у квітні. А що стосується ярого ячменю, вівса, гороху, то їх треба сіяти зараз і в повному об'ємі".

Перспективи для аграріїв складні

Аналітик аграрного ринку Ярослав Левицький у розмові з OBOZREVATEL пояснив, що ситуація зі врожаєм, звісно, важка, але стабільна.

"Щодо майбутнього врожаю: так, є найбільш песимістичні прогнози, за якими врожай зернових та олійних скоротиться на третину. Він просто може не зійти через нестачу вологи в ґрунті, і якщо весна буде бездощова, тоді може реалізуватися цей невтішний прогноз", – каже Левицький.

Посуха

"Але поки дощі йдуть, за більш оптимістичними прогнозами, врожай скоротиться десь на 10%, порівнюючи з минулим роком. Але тут слід зважати на те, що торік у нас був рекордний врожай зернових та олійних, тому очікується, що цьогорічний буде середнім за оцінками останніх 5 років", – додав він.

Основні складнощі, з якими наразі зіткнулися фермери, – це більш ранній початок посівної кампанії. Не всі встигли закупити достатньо пального та зерна. А на тлі економічної нестабільності та зростання курсу долара подорожчали добрива та зерно, що не додає оптимізму.

"Та, на щастя, є певні схеми, які допоможуть нашим аграріям усе ж провести посівну кампанію. Якщо банки зараз не надають кредитів, виробники насіння йдуть назустріч фермерам і постачають товар за більш низькими відсотками або під розрахунок майбутнім врожаєм", – пояснив аналітик.

Пшениця

Окрім цього, через скрутну фінансову ситуацію у світі вартість сільськогосподарської продукції на експорт упала, а вона є чи не основним джерелом валютного прибутку в Україні, тому перейматися є чим.

Але Левицький все ж надає підбадьорливі прогнози. "Ми бачимо рекордне зниження ціни на олію, а Україна є однією з найбільших експортерів цього продукту у світі. Подешевшали й ще деякі групи товарів, але, на відміну від інших ринків, потреба в їжі буде завжди. Тому навіть якщо зараз куплять менше, то наступного місця продажі будуть трішки більшими", – стверджує він.

До того ж Левицький схильний думати, що падіння цін – це тимчасове явище, і після закінчення карантину та стабілізації економічних показників у світі аграрні ринки відновляться значно швидше, ніж інші.

"Попит на аграрну продукцію буде, людей адже треба годувати. Навіть за прогнозом Нацбанку, експортні можливості України складаються несприятливі, але аграрний експорт не постраждає та має всі перспективи розвиватися", – вважає аналітик.

Із такими прогнозами погоджується і глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко. Він наголошує, що попри постійні проблеми в аграрному секторі Україна щороку виробляє та експортує все більше сільськогосподарської продукції.

"Так, складнощів, безсумнівно, багато, і якщо їх прибрати, ми б виробляли та продавали ще більше, отримуючи в такий спосіб ще більше валютної виручки. Ситуація з відсутністю опадів складна, але не менш проблематичною вона була і в ті роки, коли взимку були сильні морози за відсутності снігу. Або коли навесні різко теплішало, фермери встигали посадити насіння, а потім починалися заморозки, що призводило до зменшення врожаю", – говорить економіст.

Зерно

Дорошенко наголошує, що наразі немає жодних причин для значного скорочення врожаю, а тим паче дефіциту якогось товару чи значного підвищення цін.

"Якщо говорити про економічні причини зростання, є ймовірність подорожчання продуктів на 2-3%, будь-які заяви про можливе підняття цін на більше відсотків – неекономічні", – заявив він.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!