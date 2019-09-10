"Фейкові інвестиції": в МВФ підрахували, скільки в світі заховано грошей від податків

Приблизно 40% всіх інвестицій в світі – це гроші, які вкладаються не в економіку, а ховаються в офшорах. В сумі це становить близько $15 трлн.

Такі дані наводяться в дослідженні МВФ і Копенгагенського університету, передає "Ліга.Фінанси".

Згідно з дослідженням, основна частина такого капіталу зосереджена в так званих податкових схованках Люксембургу та Нідерландів. У цих країнах зберігається понад половину фіктивних прямих іноземних інвестицій (ПІІ).

А якщо додати до списку інші крупи офшори – Гонконг, Британські Віргінські острови, Бермудські острови, Сінгапур, Кайманові острови, Швейцарію, Ірландію і Маврикій, то на ці 10 країн буде припадати більше 85% всіх "фантомних" інвестицій.

В основному фіктивні ПІІ зосереджені саме в тих місцях, де існує цілеспрямована політична стратегія, спрямована на залучення іноземних інвестицій в економіку, зокрема, завдяки нульовому або дуже низькою ставкою корпоративного податку, відзначають експерти.

"Як приклад автори документа призводять феномен Люксембургу з населенням 600 000 чоловік. Там на одного жителя, за статистикою, припадає $6,6 млн ППІ (в цілому це $ 4 трлн на рік). Це стільки ж, скільки припадає на інвестиції в США, і більше ніж на Китай, відзначається в дослідженні. При цьому такі обсяги інвестицій ніяк не впливають на рівень добробуту жителів країни", – йдеться в публікації.

Офшори

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд повідомив, що обсяг захованих в офшорах коштів дорівнює 8% світового валового внутрішнього продукту.

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