Євросоюз раптово заборонив поставки українських фруктів: у чому справа

Країни Євросоюзу з 1 вересня 2019 року відмовилися купувати українські овочі і фрукти.

Відомо, що імпортери припинили ввезення наших яблук і помідорів, але список може розширитися. Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація (УПОА).

"Підтвердження про те, що українські яблука і томати з 1 вересня не відправляються в ЄС, надійшло нам відразу від кількох експортерів і виробників", – говорить директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.

Причина – початок дії директиви 2019/523. Вона стосується поставок яблук, груш, томатів, баклажанів, перцю і покликана захистити ЄС від потрапляння на його територію карантинних організмів.

"В рамках директиви, з 1 вересня 2019 року, всі країни, що не входять до Євросоюзу, зобов'язані офіційно оголосити про відсутність в них випадків виявлення певних карантинних організмів", – повідомляють в УПОА.

Там кажуть, що Україна є країною, вільною від організмів, перерахованих в директиві, і випадків їх виявлення не було. Госпродпортебслужба офіційно запропонувала Європейській Комісії прийняти рішення про безперешкодний імпорт цих товарів. Однак, на даний момент, офіційної відповіді від Єврокомісії поки не надійшло, а значить, постачати ці товари не можна.

Українські виробники намагаються вирішити проблему. Наприклад, отримують дозволи самостійно або експортують овочі та фрукти в інші регіони.

UkrMedia

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зона вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом почала діяти з 1 січня 2016 року.

З 1 січня 2019 року вступила в силу Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморських преференційних правил визначення походження.

В Україні висловили побоювання, що угода залишилося декларативним документом і так і не відбилося на торгівлі з ЄС.

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