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4 вересня • оновлено в 16:36
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Євросоюз раптово заборонив поставки українських фруктів: у чому справа

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Країни Євросоюзу з 1 вересня 2019 року відмовилися купувати українські овочі і фрукти.

Відомо, що імпортери припинили ввезення наших яблук і помідорів, але список може розширитися. Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація (УПОА).

"Підтвердження про те, що українські яблука і томати з 1 вересня не відправляються в ЄС, надійшло нам відразу від кількох експортерів і виробників", – говорить директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.

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Причина – початок дії директиви 2019/523. Вона стосується поставок яблук, груш, томатів, баклажанів, перцю і покликана захистити ЄС від потрапляння на його територію карантинних організмів.

"В рамках директиви, з 1 вересня 2019 року, всі країни, що не входять до Євросоюзу, зобов'язані офіційно оголосити про відсутність в них випадків виявлення певних карантинних організмів", – повідомляють в УПОА.

Там кажуть, що Україна є країною, вільною від організмів, перерахованих в директиві, і випадків їх виявлення не було. Госпродпортебслужба офіційно запропонувала Європейській Комісії прийняти рішення про безперешкодний імпорт цих товарів. Однак, на даний момент, офіційної відповіді від Єврокомісії поки не надійшло, а значить, постачати ці товари не можна.

Українські виробники намагаються вирішити проблему. Наприклад, отримують дозволи самостійно або експортують овочі та фрукти в інші регіони.

Євросоюз раптово заборонив поставки українських фруктів: у чому справа

UkrMedia

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зона вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом почала діяти з 1 січня 2016 року.

  • З 1 січня 2019 року вступила в силу Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморських преференційних правил визначення походження.

  • В Україні висловили побоювання, що угода залишилося декларативним документом і так і не відбилося на торгівлі з ЄС.

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Тема
торгові війни
Місце
Україна
Теги
Європейський Союз фрукт торгова війна
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CARGO 100
CARGO 100
Ну пипец, теперь борщ из яблок, груш, томатов, баклажанов, перца будет почти на халяву ...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ну правильно, РФ ввела ограничение на ввоз из ЕС, а Украина получила сцаной тряпкой по роже. ЕС своих овощей некуда девать. Говорили же всем невыгодно будет
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Европа хорошая, Европа друг, Европа в беде не бросит..
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CARGO 100
CARGO 100
Маскаев Дмитрий, весьмирснами !!!!!!!!!!!!!
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