Європейський лоукостер призупинив рейси в Україну: стала відома причина

Італійський лоукостер Ernest Airlines призупинить польоти за маршрутами Київ-Генуя, Харків-Рим і Харків-Мілан на зимовий сезон 2019/2020 років.

Про це йдеться в розсилці лоукосту туристичним агентствам, повідомляє Avianews. Причиною рішення назвали зниження пасажиропотоку в цей період.

Видання повідомляє, що останній у цьому році рейс Київ-Генуя відбувся 6 грудня. В системі бронювання продажу відкриті на перельоти з 1 квітня 2020 року з частотою два рази на тиждень по середах і суботах.

Останні рейси Харків-Рим цього зимового сезону відбудуться 28 грудня 2019 року і 4 січня 2020 року, а рейси Харків-Мілан – 29 грудня 2019 року, 5 і 12 січня 2020 року. Наразі продаж на інші дати, включаючи літній розклад 2020 року, недоступний.

"Всі пасажири, яких торкнулися ці зміни, були відповідно проінформовані по е-mail і SMS. Запити на повернення вартості квитка та/або переоформлення квитка на інші рейси обробляються", – йдеться в листі лоукоста.

Пасажири, чиї рейси було скасовано, можуть обрати безкоштовну зміну квитка на інші рейси Ernest Airlines до 28 березня 2020 року або отримати повне повернення вартості.

З урахуванням зазначених змін маршрутна мережа лоукоста до кінця зимового сезону 2019/2020 років буде включати три міста України: Київ, Львів та Одесу. Польоти до Харкова будуть припинені.

Лоукости

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