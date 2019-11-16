Європейська Бізнес Асоціація звернулась до президента через "Маржу Холодова"

Європейська Бізнес Асоціація звернулася із відкритим листом до президента України та голови Верховної Ради України із проханням не підписувати законопроект №1049.

В Асоціації запропонували повернути законопроект на доопрацювання з метою виключення з його тексту положення щодо розподілу торговельної націнки на тютюнові вироби – як таке, що було внесено із явним порушення Регламенту Верховної Ради України, про це пише gazeta.ua.

Нагадаємо, 3 жовтня 2019 р. окремими депутатами-членами Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики у законопроект №1049 щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів було внесено поправку №8, яка абсолютно не пов'язана із темою законопроекту і пропонує встановити фіксовану маржу для оптової і роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Вже наступного дня – 4 жовтня – законопроект було прийнято в другому читанні і в цілому.

"Наслідком запровадження цих змін буде зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому на 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% з січня 2020 р. (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом України. Здорожчання сигарет на 13 грн може призвести до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі", – прогнозують в Європейській Бізнес Асоціації.

В Асоціації заявили, що "були неприємно вражені проявом такої практики, коли важливі для цілої галузі регуляторні зміни ухвалюються нашвидкуруч без попереднього детального обговорення з представниками галузі та "маскуються" шляхом включення їх до законопроектів із абсолютно інших питань".

"Сподіваємося, що порушення Регламенту не будуть в майбутньому допускатися у Верховній Раді. Адже якщо ми живемо в цивілізованій європейській країні, правила та закони мають бути однаковими абсолютно для всіх", – заявили в Європейській Бізнес Асоціації.

Як раніше повідомляли ЗМІ, реальним автором і ініціатором даної поправки є заступник голови Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики Андрій Холодов.

Додатковий сумарний "прибуток" подібних структур за рахунок даної поправки і переплати споживачів оцінюється у 15 млрд. грн. на рік.

23 жовтня відбулась зустріч прем'єр-міністра України Олексія Гончарука із представниками тютюнової індустрії, під час якої прем'єр-міністр виступив проти поправки №8 до законопроекту №1049 щодо встановлення розподілу торговельної націнки на сигарети.

"Ми зустрілися з тютюновими компаніями, розставили крапки над "і" та вже знайшли деяке рішення, яке, як ми сподіваємося, буде реалізовано", - заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Але станом на 4 листопада скандальна поправка до законопроекту №1049 так і не скасована.

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