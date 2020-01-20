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21 січня • оновлено в 00:55
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Європа зняла арешт з активів "Газпрому": в "Нафтогазі" пояснили "зраду"

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В Англії, Уельсі, Нідерландах і Люксембурзі зняли арешт з активів російської компанії "Газпром", який було раніше накладено через позови НАК "Нафтогаз Україна".

Про це повідомили в понеділок, 20 січня, в "Газпромі" з посиланням на місцевих консультантів, передає Reuters.

У "Нафтогазі" пояснили, чому арешт було знято: "Нам пишуть люди, запитують, що за зрада. Ці арешти накладалися на активи "Газпрому" в різних юрисдикціях, щоб змусити його заплатити борг за рішенням Стокгольмського арбітражу $2,9 млрд. Ми отримали $2,9 млрд грошима від "Газпрому" 27 грудня 2019 року. Борг стягнуто. Дякуємо, що переживаєте".

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ЄС зняв арешт з активів "Газпрому": "Нафтогаз" пояснив

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

  • Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражного суду, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

  • При цьому віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" порівняно з відмовою від подальших претензій.

  • "Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Стокгольмське рішення по газу
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз"
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Это только 1% процент а когда остальные
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