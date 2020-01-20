Європа зняла арешт з активів "Газпрому": в "Нафтогазі" пояснили "зраду"

В Англії, Уельсі, Нідерландах і Люксембурзі зняли арешт з активів російської компанії "Газпром", який було раніше накладено через позови НАК "Нафтогаз Україна".
Про це повідомили в понеділок, 20 січня, в "Газпромі" з посиланням на місцевих консультантів, передає Reuters.
У "Нафтогазі" пояснили, чому арешт було знято: "Нам пишуть люди, запитують, що за зрада. Ці арешти накладалися на активи "Газпрому" в різних юрисдикціях, щоб змусити його заплатити борг за рішенням Стокгольмського арбітражу $2,9 млрд. Ми отримали $2,9 млрд грошима від "Газпрому" 27 грудня 2019 року. Борг стягнуто. Дякуємо, що переживаєте".
ЄС зняв арешт з активів "Газпрому": "Нафтогаз" пояснив
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.
Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражного суду, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".
При цьому віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" порівняно з відмовою від подальших претензій.
"Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.
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